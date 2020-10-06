Єгипет спростив в'їзд для туристів

Фото: віза в Єгипет (egyptvisa.com)

Уряд Єгипту з 1 листопада скасовує візовий збір для туристів, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Спрощені правила в'їзду будуть діяти до 30 квітня 2021 року.

Про це повідомили в посольстві України в Єгипті.

При цьому всі туристи повинні мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

У той час при прибутті в Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам і Таба наявність такого тесту не обов'язкова - тестування можна пройти в аеропортах.

Нагадаємо, всього для українців відкритими залишаються 52 країни, серед яких Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Болгарія, Албанія та ряд інших туристичних країн.

Також РБК-Україна писало, що Болгарія посилила правила в'їзду в країну для українців з 1 жовтня - тепер в країну пускають лише тих, хто має при собі негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Крім цього Словенія послабила правила в'їзду в країну для громадян України. З 1 жовтня дозволили в'їзд в країну без обов'язкового проходження самоізоляції. Для цього необхідно мати негативний ПЛР-тест.