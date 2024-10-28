Египет впервые выдвинул мирное предложение по Сектору Газа: что предлагается

Война между Израилем и ХАМАС

7 октября 2023 года террористы палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. За первый день боев погибли более 1200 человек, еще 250 израильских гражданских и военных попали в плен боевиков.

Через несколько недель после вторжения армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию в анклаве, которая продолжается до сих пор.

Огонь в Секторе Газа не прекращался на протяжении 11 месяцев. Единственная пауза в боевых действиях произошла в ноябре, когда были освобождены 105 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.

Предложение Египта поступило на следующий день после того, как 26 октября Израиль нанес удары по Ирану в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку в начале этого месяца.

Израильские военные обстреляли Тегеран и ряд других иранских городов, поражая преимущественно военные цели.

В частности, ЦАХАЛ поразил секретные военные базы Ирана. В стране временно остановлено производство баллистических ракет.

Верховный лидер Ирана заявил, что атаку "нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать", но не стал призывать к возмездию. Это была первая открытая атака Израиля на своего врага.

Масштабные ракетные удары между Израилем и Ираном и их группировками вызывают опасения касательно полномасштабной войны в регионе Ближнего Востока.

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