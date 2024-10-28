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Египет впервые выдвинул мирное предложение по Сектору Газа: что предлагается

Фото: президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сисси (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Египет предложил двухдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАСом для освобождения четырех заложников, которых удерживают в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.

Выступая в воскресенье в Каире, президент страны Абдель-Фаттах ас-Сисси предложил объявить двухдневное перемирие. Предложение также включает освобождение некоторых палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Египетский лидер заявил, что предложение имеет целью "сдвинуть ситуацию с мертвой точки". По его словам, после того, как двухдневное перемирие вступит в силу, переговоры продолжатся, чтобы сделать его постоянным.

Египет, Катар и США выступили ключевыми посредниками инициативы.

Президент Египта впервые публично предложил такой план. Израиль или ХАМАС пока не отреагировали на предложение.

Болезненные компромиссы

Тем временем глава израильского "Моссада" в воскресенье посетил Доху (Катар), где провел переговоры с премьер-министром страны и главой ЦРУ.

Во время правительственного мемориального мероприятия, посвященного еврейской годовщине теракта 7 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "не каждая цель может быть достигнута с помощью военных операций". По его мнению, для возвращения заложников потребуются "болезненные компромиссы".

Война между Израилем и ХАМАС

7 октября 2023 года террористы палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. За первый день боев погибли более 1200 человек, еще 250 израильских гражданских и военных попали в плен боевиков.

Через несколько недель после вторжения армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию в анклаве, которая продолжается до сих пор.

Огонь в Секторе Газа не прекращался на протяжении 11 месяцев. Единственная пауза в боевых действиях произошла в ноябре, когда были освобождены 105 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.

Предложение Египта поступило на следующий день после того, как 26 октября Израиль нанес удары по Ирану в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку в начале этого месяца.

Израильские военные обстреляли Тегеран и ряд других иранских городов, поражая преимущественно военные цели.

В частности, ЦАХАЛ поразил секретные военные базы Ирана. В стране временно остановлено производство баллистических ракет.

Верховный лидер Ирана заявил, что атаку "нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать", но не стал призывать к возмездию. Это была первая открытая атака Израиля на своего врага.

Масштабные ракетные удары между Израилем и Ираном и их группировками вызывают опасения касательно полномасштабной войны в регионе Ближнего Востока.

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