Удар Израиля парализовал производство ракет в Иране, - Axios

В ночь на 26 октября Израиль нанес ответный удар по Ирану за ракетный обстрел 1 числа. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам трех израильских источников, уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана обновлять свой ракетный арсенал. В том числе это может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю.

Источники сообщили, что Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, и которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

В свою очередь высокопоставленный чиновник США подтвердил, что израильский удар парализует возможности Ирана по производству ракет.

Axios ссылаясь на израильские источники пишет, что смесители, по которым попал Израиль, представляют собой высокотехнологичное оборудование, которое Иран не может производить самостоятельно и вынужден закупать у Китая. По их словам, восстановление смесителей может занять не менее года.

И хоть у Ирана по-прежнему имеется большой запас баллистических ракет, израильские источники утверждают, что факт невозможности производить новые баллистические ракеты ограничит возможности Ирана пополнять запасы боеприпасов своих доверенных лиц. В частности, речь идет о группировке "Хезболла" и хуситах.

Помимо смесителей, атака Израиля затронула четыре батареи ПВО С-300, которые находились в стратегических местах и защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в Иране.

После инцидента, иранские военные заявили, что израильский удар был нанесен из воздушного пространства Ирака. Они добавили, что нескольким радиолокационным системам был нанесен незначительный ущерб, и в настоящее время они находятся в процессе восстановления.

Военные Ирана не упомянули о каком-либо ущербе объектам производства ракет или беспилотников, подчеркнув, что иранское государство оставляет за собой право на ответ.

При этом израильские источники подтвердили, что удары наносились из воздушного пространства Сирии и Ирака, а некоторые из них - вблизи границы Ирака с Ираном.

Кроме того, по словам источников издания, ВВС Израиля атаковали завод по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработок ядерного оружия.

В тот же день, в субботу, президент США Джо Байден заявил журналистам, что израильский удар поразил только военные цели в Иране. Кроме того, он надеется, что это положит конец обмену ударами между Израилем и Ираном.

Тем временем премьер-министр Катара провел телефонный разговор с главой МИД Ирана, выразив серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации в регионе после израильского удара.

"Все стороны в регионе должны сохранять максимальную сдержанность и избегать любых дальнейших шагов, которые могут дестабилизировать регион", - сказал он в ходе разговора.