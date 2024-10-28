Єгипет уперше висунув мирну пропозицію щодо Сектору Газа: що пропонується

Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом для звільнення чотирьох заручників, що утримуються в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News.
Виступаючи у неділю в Каїрі, президент країни Абдель-Фаттах ас-Сіссі запропонував оголосити дводенне перемир'я. Пропозиція також включає звільнення деяких палестинських ув'язнених і доставку гуманітарної допомоги в анклав.
Єгипетський лідер заявив, що пропозиція має на меті "зрушити ситуацію з мертвої точки". За його словами, після того, як дводенне перемир'я набуде чинності, переговори продовжаться, щоб зробити його постійним.
Єгипет, Катар і США виступили ключовими посередниками ініціативи.
Президент Єгипту вперше публічно запропонував такий план. Ізраїль або ХАМАС наразі не відреагували на пропозицію.
Тим часом очільник ізраїльського "Моссада" у неділю відвідав Доху (Катар), де провів переговори з прем'єр-міністром країни та главою ЦРУ.
Під час урядового меморіального заходу, присвяченого єврейській річниці теракту 7 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що "не кожна мета може бути досягнута за допомогою військових операцій". За його словами, для повернення заручників будуть потрібні "болючі компроміси".
7 жовтня 2023 року терористи палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа. За перший день боїв загинули понад 1200 людей, ще 250 ізраїльських цивільних та військових потрапили у полон бойовиків.
За кілька тижнів після вторгнення армія оборони Ізраїлю почала масштабну військову операцію в анклаві, що триває досі.
Вогонь у Секторі Газа не припинявся впродовж 11 місяців. Єдина пауза в бойових діях сталася в листопаді, коли були звільнені 105 заручників в обмін на 240 палестинських в'язнів.
Пропозиція Єгипту надійшла наступного дня після того, як 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по Ірану у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на початку цього місяця.
Ізраїльські військові обстріляли Тегеран і низку інших іранських міст, вражаючи переважно військові цілі.
Зокрема, ЦАХАЛ вразив секретні військові бази Ірану. В країні тимчасово зупинене виробництво балістичних ракет.
Верховний лідер Ірану заявив, що атаку "не можна ні перебільшувати, ні применшувати", але не став закликати до відплати. Це була перша відкрита атака Ізраїлю на свого ворога.
Масштабні ракетні удари між Ізраїлем та Іраном й їхніми угрупованнями викликає побоювання щодо повномасштабної війни у регіоні Близького Сходу.
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