Єгипет уперше висунув мирну пропозицію щодо Сектору Газа: що пропонується

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

7 жовтня 2023 року терористи палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа. За перший день боїв загинули понад 1200 людей, ще 250 ізраїльських цивільних та військових потрапили у полон бойовиків.

За кілька тижнів після вторгнення армія оборони Ізраїлю почала масштабну військову операцію в анклаві, що триває досі.

Вогонь у Секторі Газа не припинявся впродовж 11 місяців. Єдина пауза в бойових діях сталася в листопаді, коли були звільнені 105 заручників в обмін на 240 палестинських в'язнів.

Пропозиція Єгипту надійшла наступного дня після того, як 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по Ірану у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на початку цього місяця.

Ізраїльські військові обстріляли Тегеран і низку інших іранських міст, вражаючи переважно військові цілі.

Зокрема, ЦАХАЛ вразив секретні військові бази Ірану. В країні тимчасово зупинене виробництво балістичних ракет.

Верховний лідер Ірану заявив, що атаку "не можна ні перебільшувати, ні применшувати", але не став закликати до відплати. Це була перша відкрита атака Ізраїлю на свого ворога.

Масштабні ракетні удари між Ізраїлем та Іраном й їхніми угрупованнями викликає побоювання щодо повномасштабної війни у регіоні Близького Сходу.

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