Египет строит стену на границе с Сектором Газа, - WSJ

Площадь стены составляет 8 квадратных миль. Египет выступает против любого наступления Израиля на юге Полосы Газы, что может дестабилизировать границу страны с Сектором.

Министерство иностранных дел Египта заявило о "серьезных последствиях" израильской военной операции в Рафахе и призвало Тель-Авив воздержаться от "мер, которые еще больше осложнят ситуацию и нанесут ущерб интересам всех без исключения вовлеченных сторон".

Израиль настаивает на проведении операции в Рафахе, находясь под сильным международным давлением с требованием прекратить войну. К этому добавляется напряженность в отношениях с администрацией Джо Байдена, которая разочарована большим количеством погибших и пострадавших гражданских жителей из-за операции ЦАХАЛа в регионе.

Западные СМИ сообщают о намерениях Египта приостановить отношения с Израилем, если ЦАХАЛ начнет наступление на Рафах. В то же время армейское радио процитировало египетских чиновников, которые заявили, что Каир не будет принимать меры для предотвращения наступления на город до тех пор, пока не пострадает гражданское население.

Впервые арабские СМИ сообщили о строительстве стены в декабре. Тогда ЦАХАЛ проинформировал Египет о своем намерении занять пограничную территорию на трассе "Филадельфия" - Рафах и попросил египетских солдат очистить границу.

Египет неоднократно заявлял об отказе предоставлять убежище беженцам из Сектора Газа, которые бегут от войны. 31 октября 2023 года премьер-министр Египта Мостафа Мадбули в своей речи заявил, что Каир "готов пожертвовать миллионами жизней, чтобы защитить нашу территорию от любых посягательств".

Обе страны поддерживают блокаду Сектора Газы, строго ограничивая передвижение людей и товаров через свои границы, после того, как в 2007 году ХАМАС взял этот регион под свой контроль.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

12 февраля израильские военные ударили с воздуха по городу Рафах. Впоследствии оказалось, что это была спецоперация, во время которой освободили двух израильских заложников ХАМАС.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

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