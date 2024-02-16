Єгипет будує стіну на кордоні з Сектором Газа, - WSJ

Площа стіни становить 8 квадратних миль. Єгипет виступає проти будь-якого наступу Ізраїлю на півдні Смуги Гази, що може дестабілізувати кордон країни із Сектором.

Міністерство закордонних справ Єгипту заявило про "серйозні наслідки" ізраїльської військової операції в Рафаху і закликало Тель-Авів утриматися від "заходів, які ще більше ускладнять ситуацію і завдадуть шкоди інтересам усіх без винятку залучених сторін".

Ізраїль наполягає на проведенні операції в Рафаху, перебуваючи під сильним міжнародним тиском з вимогою припинити війну. До цього додається напруженість у відносинах з адміністрацією Джо Байдена, яка розчарована великою кількістю загиблих і постраждалих цивільних жителів через операцію ЦАХАЛу в регіоні.

Західні ЗМІ повідомляють про наміри Єгипту призупинити відносини з Ізраїлем, якщо ЦАХАЛ розпочне наступ на Рафах. Водночас армійське радіо процитувало єгипетських чиновників, які заявили, що Каїр не вживатиме заходів для запобігання наступу на місто доти, доки не постраждає цивільне населення.

Вперше арабські ЗМІ повідомили про будівництво стіни у грудні. Тоді ЦАХАЛ поінформував Єгипет про свій намір зайняти прикордонну територію на трасі "Філадельфія" - Рафах і попросив єгипетських солдатів очистити кордон.

Єгипет неодноразово заявляв про відмову надавати притулок біженцям з Сектора Газа, що тікають від війни. 31 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі у своїй промові заявив, що Каїр "готовий пожертвувати мільйонами життів, щоб захистити нашу територію від будь-яких зазіхань".

Обидві країни підтримують блокаду Сектора Гази, суворо обмежуючи пересування людей і товарів через свої кордони, після того, як у 2007 році ХАМАС узяв цей регіон під свій контроль.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей і масштабно обстрілювали ракетами найбільші ізраїльські міста. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення ХАМАС і звільнення заручників.

8 лютого Нетаньягу заявив, що цілковита перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

12 лютого ізраїльські військові вдарили з повітря по місту Рафах. Згодом виявилося, що це була спецоперація, під час якої звільнили двох ізраїльських заручників ХАМАС.

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

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