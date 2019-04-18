За ефір дебатів на "Олімпійському" відповідатиме "Суспільне"

Фото: Зеленський і Порошенко (колаж РБК-Україна)

З таким проханням до мовника звернулися штаби Порошенка та Зеленського

"Суспільне" відповідатиме за режисуру та художнє керівництво ефіру дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Про це інформує прес-служба мовника.

Вказано, що з відповідним проханням до мовника звернулися штаби кандидатів на пост президента, і команда "Суспільного" погодилася надати необхідну допомогу.

Зокрема, у четвер штаби дійшли згоди, що рівність доступу до ефіру кожного кандидата може забезпечити лише "Суспільне".

“Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу "Суспільного", аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі. Люди, які “натискають на кнопки” й націлюють камери, - надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима... Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - прокоментував голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.

Підкреслимо, що наразі штаби не визначилися щодо ведучого заходів на стадіоні, а також не домовилися з приводу технічного забезпечення трансляції та відповідно компанії, що роздасть сигнал усім охочим ЗМІ.

"Суспільний мовник також очікує кандидатів на національні теледебати після завершення заходів передвиборчої агітації на НСК “Олімпійський”... Дебати мають відбутися в студії Суспільного мовника о 20:00 19 квітня та тривати 60 хвилин безперервного ефірного часу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Аласанія повідомив, що штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського в середу, 17 квітня, досягли декількох домовленостей про проведення дебатів на "Олімпійському".

Аласанія опублікував попередній план стадіону з розподілом сцен і фан-зон, уточнивши, що він ще не затверджений.

Аласанія підкреслював, що "Суспільне" до дебатів на стадіоні не причетне і "змістовні дебати мають відбутися в студії НСТУ 19 квітня з 20:00 до 21:00" (якщо Центральна виборча комісія не прийме іншого рішення).

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія у четвер, 18 квітня, розгляне пропозиції від уповноважених представників кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського про внесення змін до постанови про проведення дебатів. Штаб Порошенко, зокрема, попросив зсунути на годину час початку дебатів на мовнику - з 20:00 на 21:00.