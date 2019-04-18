За эфир дебатов на "Олимпийском" будет отвечать "Суспільне"

Фото: Зеленский и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

С такой просьбой к вещателю обратились штабы Порошенко и Зеленского

"Суспільне" будет отвечать за режиссуру и художественное руководство эфира дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Указано, что с соответствующей просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов на пост президента, и команда "Суспільного" согласилась оказать необходимую помощь.

В частности, в четверг штабы решили, что равенство доступа к эфиру каждого кандидата может обеспечить только "Суспільне".

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспільного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами... Общественный вещатель является медиа-компанией, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения. Очевидно, это понимают и сами кандидаты", - прокомментировал глава правления "Суспільного" Зураб Аласания.

Подчеркнем, пока штабы не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции и соответственно компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

"Общественный вещатель также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский"... Дебаты должны состояться в студии Общественного вещателя в 20:00 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Аласания сообщил, что штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в среду, 17 апреля, достигли нескольких договоренностей о проведении дебатов на "Олимпийском".

Аласания опубликовал предварительный план стадиона с распределением сцен и фан-зон, уточнив, что он еще не утвержден.

Аласания подчеркивал, что "Суспільне" к дебатам на стадионе не причастно и "содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19 апреля с 20:00 до 21:00" (если Центральная избирательная комиссия не примет иного решения).

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов. Штаб Порошенко, в частности, попросил сдвинуть на час время начала дебатов на вещателе - с 20:00 на 21:00.