Аласанія розповів, про що домовилися штаби Порошенка та Зеленського щодо дебатів

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

18 квітня представники штабів зберуться на перемовини у ЦВК

Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського у середу, 17 квітня, досягли кількох домовленостей щодо проведення у п’ятницю, 19 квітня, дебатів у НСК "Олімпійський". Про це розповів голова правління Національної суспільної компанії України Зураб Аласанія, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook.

Зі слів Аласанії, у зустрічі взяли участь: від штабу Порошенка - Віталій Ковальчук, Артур Герасимов, Олексій Семенов; від штабу Зеленського - Андрій Богдан, Сергій Шефір, Кирило Тимошенко.

Глава НСТУ розповів, що кандидатам вдалося домовитися, зокрема, що дебати розпочнуться о 19:00, однак їм передуватимуть концерти з 16:00, а також, що:

трибуни ділитимуть поперек;

символіку партій не використовуватимуть;

артисти від кандидатів виступатимуть по черзі, а сцен буде дві.

Аласанія також виклав попередній план стадіону з розподілом сцен та фан-зон, уточнивши, що його ще не затверджено.

"Так, очі вас не обманюють: сцен буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві", - прокоментував він.

Фото: попередня схема "Олімпійського" з дебатів

Водночас, зі слів глави НСТУ, штабам кандидатів не вдалося домовитися:

по три питання чи по чотири;

хто буде ведучим (ведучими);

одна ПТС чи дві;

віддавати одну трансляцію всім каналам чи кожен штаб веде свою зйомку і віддає своїм каналам.

Аласанія додав, що перемовини продовжать в телефонному режимі Семенов та Тимошенко.

Водночас, з його слів, "Суспільне" до дебатів на стадіоні не причетне та "змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня з 20:00 до 21:00" (якщо Центральна виборча комісія не ухвалить іншого рішення).

Він також повідомив, що 18 квітня представники штабів зберуться на перемовини у ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у четвер, 18 квітня, розгляне пропозиції від уповноважених представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо внесення змін у постанову про проведення дебатів.