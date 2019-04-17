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ЦВК розгляне питання зміни часу проведення дебатів

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 17:11
ЦВК розгляне питання зміни часу проведення дебатів
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про перенесення початку дебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00

Центральна виборча комісія у четвер, 18 квітня, розгляне пропозиції від уповноважених представників кандидатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо внесення змін у постанову про проведення дебатів. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідну нараду комісія проведе о 12:00.

"Повідомляю обох уповноважених представників кандидатів, що завтра о 12:00 ЦВК проведе нараду щодо вирішення питання... Мова йде про перенесення часу дебатів з 20:00 на 21:00 годину вечора... Від обох кандидатів ми очікуємо письмові документи. Від одного вже отримали, від іншого очікуємо", - повідомила Сліпачук.

Так,  уповноважений представник кандидата Порошенка Руслан Князевич звернувся до ЦВК з проханням одноразового внесення змін у постанову ЦВК № 472 від 5 травня 2014 року.

"Кандидати дійшли згоди про проведення перевиборного заходу на НСК "Олімпійський" з 19:00 і орієнтовно до 20:00 години. Прошу взяти до увагу відстань між об'єктами (стадіону та студії "Суспільного", - ред.). Це буде час-пік у п’ятницю після робочого тижня. Очевидно, що буде неможливо встигнути ніяк до початку самого ефіру кандидатам прибути до студії... Прохання перенести початок дебатів з 20:00 на 21:00 і провести їх протягом 60 хвилин", - повідомив Князевич.

У ЦВК наголосили, що завтра до 10:00 уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського має у формі письмового документу викласти позицію щодо проведення дебатів

Нагадаємо, дебати на "Олімпійському" повинні тривати близько 90 хвилин за регламентом, який визначений у постанові ЦВК, заявив представник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Як писало РБК-Україна раніше, штаб Порошенко анонсував, що Руслан Князевич звернеться до Центральної виборчої комісії для внесення змін до постанови про дебати.

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