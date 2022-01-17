США і ЄС відмовляються від відключення РФ від SWIFT, але готують нові санкції, - Handelsblatt

США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від міжбанківської системи передачі інформації SWIFT. Замість цього обговорюються цільові економічні санкції проти російських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Handelsblatt .

Як зазначили урядові джерела видання, обговорення відмови відключення Росії від SWIFT йде вже кілька тижнів. За їх словами, виключення Москви з міжбанківської системи може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Крім того, цей крок сприятиме створенню альтернативної платіжної інфраструктури.

На цей момент США і ЄС ведуть переговори про формування пакету економічних санкцій проти великих російських банків. При цьому Німеччина наполягає на винятках, щоби можна було оплачувати Росії постачання газу та нафти.