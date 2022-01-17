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США не виключають відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення в Україну

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Вашингтон, Понеділок 17 січня 2022 21:06
США не виключають відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення в Україну Фото: Білий дім не виключив будь-які заходи проти РФ, в тому числі відключення від Swift (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, в тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну. Консультації з європейськими союзниками з цього питання триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джекі Генріх, кореспондента Білого дому.

"Жоден з варіантів (санкцій - ред.) не виключений", - наводить вона слова представника служби національної безпеки США, у відповідь на прохання прокоментувати публікації ЗМІ, що Вашингтон і Євросоюз не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT.

За його словами, США продовжують консультації з європейськими союзниками про серйозні наслідки для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше газета Handelsblatt з посиланням на джерела повідомила про те, що США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від Swift, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.

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