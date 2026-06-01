Эффективнее "Шахедов": источники раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины

Украинские дальнобойные дроны бьют по нефтяным объектам и оружейным заводам России, и делают это значительно точнее, чем вражеские "Шахеды".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны"
Более 10-12% украинских дальнобойных беспилотников стабильно поражают определенные цели - против 3-5% у несбитых российских "Шахедов", информируют источники издания.
Приоритеты атак - объекты, связанные с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти, а также предприятия, производящие высокоточное оружие и взрывчатые вещества.
Таким образом Силы обороны одновременно давят на два ключевых для Кремля направления - нефтяные доходы и способность российского ВПК производить оружие.
За последний год Украина изменила не только количество и "линейку" средств, но и эффективность ударов.
"Сейчас мы уже близки к установлению паритета по количеству запущенных дальних БПЛА. Есть шаги вперед - увеличивается количество реактивных дронов в залпах, увеличилась и боевая часть", - уточнил один из собеседников РБК-Украина.
Как и Россия, Украина начала применять в залпах определенную долю дронов-имитаторов и приманок с малым боевым зарядом. Их цель - прорывать и истощать систему противовоздушной обороны противника.
Из российских пабликов можно отследить, что чуть ли не каждую ночь на территорию страны-агрессора залетают сотни беспилотников.
Разница в эффективности - более чем в два раза.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтебазе в Армавире Краснодарского края - в 500 километрах от границы. По его словам, операцию провела Служба безопасности Украины.
Тем временем на оккупированном Крыму уже ввели талонную систему на бензин - продажу 92-го ограничили 20 литрами на одно авто, что стало следствием усиленных ударов по логистическим и нефтяным объектам.