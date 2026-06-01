Война в Украине

Эффективнее "Шахедов": источники раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины

08:35 01.06.2026 Пн
2 мин
Сколько украинских дронов реально долетает до цели?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: Каждый десятый долетает до цели - чем украинские дроны лучше "Шахедов" (росСМИ)

Украинские дальнобойные дроны бьют по нефтяным объектам и оружейным заводам России, и делают это значительно точнее, чем вражеские "Шахеды".

Более 10-12% украинских дальнобойных беспилотников стабильно поражают определенные цели - против 3-5% у несбитых российских "Шахедов", информируют источники издания.

Куда бьет Украина

Приоритеты атак - объекты, связанные с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти, а также предприятия, производящие высокоточное оружие и взрывчатые вещества.

Таким образом Силы обороны одновременно давят на два ключевых для Кремля направления - нефтяные доходы и способность российского ВПК производить оружие.

Что изменилось за год

За последний год Украина изменила не только количество и "линейку" средств, но и эффективность ударов.

"Сейчас мы уже близки к установлению паритета по количеству запущенных дальних БПЛА. Есть шаги вперед - увеличивается количество реактивных дронов в залпах, увеличилась и боевая часть", - уточнил один из собеседников РБК-Украина.

Дроны-приманки и прорыв ПВО

Как и Россия, Украина начала применять в залпах определенную долю дронов-имитаторов и приманок с малым боевым зарядом. Их цель - прорывать и истощать систему противовоздушной обороны противника.

Из российских пабликов можно отследить, что чуть ли не каждую ночь на территорию страны-агрессора залетают сотни беспилотников.

Цифры говорят сами за себя

  • Украинские дальнобойные БПЛА поражают цели в более чем 10-12% случаев.
  • Несбитые российские "шахеды" достигают цели лишь в 3-5% случаев.

Разница в эффективности - более чем в два раза.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтебазе в Армавире Краснодарского края - в 500 километрах от границы. По его словам, операцию провела Служба безопасности Украины.

Тем временем на оккупированном Крыму уже ввели талонную систему на бензин - продажу 92-го ограничили 20 литрами на одно авто, что стало следствием усиленных ударов по логистическим и нефтяным объектам.

