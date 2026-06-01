Эффективнее "Шахедов": источники раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины

Более 10-12% украинских дальнобойных беспилотников стабильно поражают определенные цели - против 3-5% у несбитых российских "Шахедов", информируют источники издания.

Куда бьет Украина

Приоритеты атак - объекты, связанные с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти, а также предприятия, производящие высокоточное оружие и взрывчатые вещества.

Таким образом Силы обороны одновременно давят на два ключевых для Кремля направления - нефтяные доходы и способность российского ВПК производить оружие.

Что изменилось за год

За последний год Украина изменила не только количество и "линейку" средств, но и эффективность ударов.

"Сейчас мы уже близки к установлению паритета по количеству запущенных дальних БПЛА. Есть шаги вперед - увеличивается количество реактивных дронов в залпах, увеличилась и боевая часть", - уточнил один из собеседников РБК-Украина.

Дроны-приманки и прорыв ПВО

Как и Россия, Украина начала применять в залпах определенную долю дронов-имитаторов и приманок с малым боевым зарядом. Их цель - прорывать и истощать систему противовоздушной обороны противника.

Из российских пабликов можно отследить, что чуть ли не каждую ночь на территорию страны-агрессора залетают сотни беспилотников.

Цифры говорят сами за себя

