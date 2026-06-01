Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ефективніші за "Шахеди": джерела розкрили відсоток влучань далекобійних дронів України

08:35 01.06.2026 Пн
2 хв
Скільки українських дронів реально долітає до цілі?
Олена Чупровська, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько
Фото: Кожен десятий долітає до цілі - чим українські дрони кращі за "Шахеди" (росЗМІ)

Українські далекобійні дрони б'ють по нафтових об'єктах і зброярнях Росії, і роблять це значно точніше, ніж ворожі "Шахеди".

Понад 10-12% українських далекобійних безпілотників стабільно вражають визначені цілі - проти 3-5% у незбитих російських "Шахедів", інформують джерела видання.

Куди б'є Україна

Пріоритети атак - об'єкти, пов'язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням та експортом російської нафти, а також підприємства, що виробляють високоточну зброю та вибухові речовини.

Таким чином Сили оборони одночасно тиснуть на два ключові для Кремля напрями - нафтові доходи та спроможність російського ВПК виробляти зброю.

Що змінилось за рік

За останній рік Україна змінила не лише кількість і "лінійку" засобів, а й ефективність ударів..

"Зараз ми вже близькі до встановлення паритету за кількістю запущених дальніх БПЛА. Є кроки вперед - збільшується кількість реактивних дронів у залпах, збільшилась і бойова частина", - уточнив один зі співрозмовників РБК-Україна.

Дрони-приманки і прорив ППО

Як і Росія, Україна почала застосовувати у залпах певну частку дронів-імітаторів та приманок із малим бойовим зарядом. Їхня мета - проривати та виснажувати систему протиповітряної оборони противника.

З російських пабліків можна відстежити, що мало не щоночі на територію країни-агресора залітають сотні безпілотників.

Цифри говорять самі за себе

  • Українські далекобійні БПЛА вражають цілі у понад 10-12% випадків.
  • Незбиті російські "шахеди" досягають мети лише у 3-5% випадків.

Різниця в ефективності - більш ніж удвічі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтобазі в Армавірі Краснодарського краю - за 500 кілометрів від кордону. За його словами, операцію провела Служба безпеки України.

Тим часом на окупованому Криму вже запровадили талонну систему на бензин - продаж 92-го обмежили 20 літрами на одне авто, що стало наслідком посилених ударів по логістичних і нафтових об'єктах.

