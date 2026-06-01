Ефективніші за "Шахеди": джерела розкрили відсоток влучань далекобійних дронів України

Українські далекобійні дрони б'ють по нафтових об'єктах і зброярнях Росії, і роблять це значно точніше, ніж ворожі "Шахеди".
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни"
Понад 10-12% українських далекобійних безпілотників стабільно вражають визначені цілі - проти 3-5% у незбитих російських "Шахедів", інформують джерела видання.
Пріоритети атак - об'єкти, пов'язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням та експортом російської нафти, а також підприємства, що виробляють високоточну зброю та вибухові речовини.
Таким чином Сили оборони одночасно тиснуть на два ключові для Кремля напрями - нафтові доходи та спроможність російського ВПК виробляти зброю.
За останній рік Україна змінила не лише кількість і "лінійку" засобів, а й ефективність ударів..
"Зараз ми вже близькі до встановлення паритету за кількістю запущених дальніх БПЛА. Є кроки вперед - збільшується кількість реактивних дронів у залпах, збільшилась і бойова частина", - уточнив один зі співрозмовників РБК-Україна.
Як і Росія, Україна почала застосовувати у залпах певну частку дронів-імітаторів та приманок із малим бойовим зарядом. Їхня мета - проривати та виснажувати систему протиповітряної оборони противника.
З російських пабліків можна відстежити, що мало не щоночі на територію країни-агресора залітають сотні безпілотників.
Різниця в ефективності - більш ніж удвічі.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтобазі в Армавірі Краснодарського краю - за 500 кілометрів від кордону. За його словами, операцію провела Служба безпеки України.
Тим часом на окупованому Криму вже запровадили талонну систему на бензин - продаж 92-го обмежили 20 літрами на одне авто, що стало наслідком посилених ударів по логістичних і нафтових об'єктах.