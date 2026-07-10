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Эффект почтового голубя: новая медленная соцсеть Roost покорила интернет

12:09 10.07.2026 Пт
3 мин
Виртуальные птицы доставляют сообщения часами или даже днями
aimg Ольга Завада
Эффект почтового голубя: новая медленная соцсеть Roost покорила интернет Разработчик создал настоящий хит против цифрового шума (фото: Unsplash)
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Новое приложение Roost предлагает необычный способ общения: сообщения в нем доставляют не мгновенно, а с помощью виртуальных птиц, "летящих" со скоростью своих реальных прототипов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Почтовый сокол против улитки: как работает Roost

Идея создания проекта принадлежит Логану Мендельсону, старшему менеджеру по безопасности компании Ticketmaster.

Сначала он разрабатывал приложение как развлечение для узкого круга друзей, однако идея оказалась настолько востребованной, что переросла в вирусный феномен.

После случайной публикации одной из пользователей на платформе Threads, где она рассказала, как ее дочь общается с друзьями елизаветинского английского через птичью почту, аудитория Roost взлетела с 10 тысяч до 300 тысяч активных юзеров за считанные недели.

При регистрации каждый пользователь выбирает четырех первых птиц для своего виртуального питомника. Главная фишка заключается в том, что каждое животное путешествует по виртуальной карте согласно законам природы :

  • Почтовый сокол или голубь доставят послание относительно быстро;
  • Колибри будет лететь значительно дольше из-за своих маленьких размеров;
  • Для тех, кто вообще никуда не спешит, разработчик добавил возможность отправлять сообщения с черепахами или улитками, что растягивает доставку на дни.

По словам Мендельсона, такая механика полностью снимает с людей стресс и обязанность отвечать мгновенно. Пользователи начинают вкладывать больше смысла и осознанности в свои слова, зная, что письмо будет идти к другу несколько часов.

Эффект почтового голубя: новая медленная соцсеть Roost покорила интернет

Интернет взорвала сеть с доставкой писем птицами (скриншот: TechCrunch)

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Безопасность превыше всего: защита данных и анонимные "друзья по переписке"

Мендельсон с самого начала закладывал в архитектуру платформы жесткие инструменты защиты пользователей, чтобы предотвратить любые злоупотребления. По умолчанию приложение показывает друзьям только город проживания отправителя.

Поделиться точными координатами можно только вручную с помощью специальной функции "близкие друзья".

Такое же пристальное внимание к конфиденциальности действует и в функции Pen Pals (друзья по переписке), позволяющей обмениваться письмами со случайными анонимными пользователями той же возрастной группы.

На этапе входа система строго предупреждает о запрещении передачи личных контактов. Кроме того, в Roost полностью заблокирована возможность отправки фотографий - разработчик планирует вернуть эту функцию только после того, как создаст сложные автоматизированные инструменты модерации контента.

Больше интересного: ИИ стал хакером: впервые сам похитил данные и потребовал выкуп

@roostapp Slow-cial media?? #snailmail #roost #carrierpigeon #birdsarentreal #birdsoftiktok original sound - Roost Social

ИИ-скандал

Несмотря на общую атмосферу спокойствия и доброжелательности, приложение уже успел попасть в скандал из-за использования современных технологий.

Поскольку Логан Мендельсон создавал масштабное приложение (содержащее даже встроенные мини-игры) самостоятельно в свободное время, он активно использовал инструмент Claude Code, а иллюстрации птиц сгенерировал с помощью ИИ.

Однако аудитория slow-cial приложений состоит преимущественно из людей, уставших от агрессивной экспансии современного техсектора. Пользователи начали массово выражать недовольство использованием ИИ-артов вместо работ живых художников.

Разработчик решил не идти на конфликт с коммерческим сообществом и запустил специальный конкурс, позволяющий реальным художникам заменить ИИ-генерации своими рисунками.

Мендельсон признается, что без помощи искусственного интеллекта он никогда не смог бы поддерживать работоспособность проекта такого масштаба самостоятельно, однако финальные продуктовые решения всегда будут оставаться за ним и его аудиторией.

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