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Ефект поштового голуба: нова повільна соцмережа Roost підкорила інтернет

12:09 10.07.2026 Пт
3 хв
Віртуальні птахи доставляють повідомлення годинами або навіть днями
aimg Ольга Завада
Ефект поштового голуба: нова повільна соцмережа Roost підкорила інтернет Розробник створив справжній хіт проти цифрового шуму (фото: Unsplash)
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Новий застосунок Roost пропонує незвичний спосіб спілкування: повідомлення у ньому доставляють не миттєво, а за допомогою віртуальних птахів, які "летять" зі швидкістю своїх реальних прототипів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Поштовий сокіл проти равлика: як працює Roost

Ідея створення проєкту належить Логану Мендельсону, старшому менеджеру з безпеки компанії Ticketmaster.

Спочатку він розробляв додаток як розвагу для вузького кола друзів, проте ідея виявилася настільки затребуваною, що переросла у вірусний феномен.

Після випадкової публікації однієї з користувачок на платформі Threads, де вона розповіла, як її донька спілкується з друзями єлизаветинською англійською через пташину пошту, аудиторія Roost злетіла з 10 тисяч до 300 тисяч активних юзерів за лічені тижні.

Під час реєстрації кожен користувач обирає чотирьох перших птахів для свого віртуального розплідника. Головна фішка полягає у тому, що кожна тварина подорожує віртуальною картою відповідно до законів природи:

  • Поштовий сокіл або голуб доставлять послання відносно швидко;
  • Колібрі летітиме значно довше через свої маленькі розміри;
  • Для тих, хто взагалі нікуди не поспішає, розробник додав можливість надсилати повідомлення з черепахами або равликами, а це розтягує доставку на дні.

За словами Мендельсона, така механіка повністю знімає з людей стрес та обов'язок відповідати миттєво. Користувачі починають вкладати більше сенсу та усвідомленості у свої слова, знаючи, що лист ітиме до друга кілька годин.

Ефект поштового голуба: нова повільна соцмережа Roost підкорила інтернет

Інтернет підірвала мережа з доставкою листів птахами (скриншот: TechCrunch)

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Безпека понад усе: захист даних та анонімні "друзі по переписці"

Мендельсон від самого початку закладав у архітектуру платформи жорсткі інструменти захисту користувачів, щоб запобігти будь-яким зловживанням. За замовчуванням додаток показує друзям лише місто проживання відправника.

Поділитися точними координатами можна лише вручну за допомогою спеціальної функції "близькі друзі".

Така ж прискіплива увага до конфіденційності діє і у функції Pen Pals (друзі за перепискою), яка дозволяє обмінюватися листами з випадковими анонімними користувачами тієї ж вікової групи.

На етапі входу система суворо попереджає про заборону передачі особистих контактів. Крім того, у Roost наразі повністю заблокована можливість відправки фотографій - розробник планує повернути цю функцію лише після того, як створить складні автоматизовані інструменти модерації контенту.

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@roostapp Slow-cial media?? #snailmail #roost #carrierpigeon #birdsarentreal #birdsoftiktok original sound - Roost Social

ШІ-скандал

Попри загальну атмосферу спокою та доброзичливості, додаток вже встиг потрапити у скандал через використання сучасних технологій.

Оскільки Логан Мендельсон створював масштабний додаток (який містить навіть вбудовані міні-ігри) самотужки у вільний час, він активно використовував інструмент Claude Code, а ілюстрації птахів згенерував за допомогою ШІ.

Проте аудиторія slow-cial додатків складається переважно з людей, які втомилися від агресивної експансії сучасного техсектора. Користувачі почали масово висловлювати невдоволення використанням ШІ-артів замість робіт живих художників.

Розробник вирішив не йти на конфлікт із комерційною спільнотою і запустив спеціальний конкурс, який дозволить реальним митцям замінити ШІ-генерації своїми малюнками.

Мендельсон зізнається, що без допомоги штучного інтелекту він ніколи б не зміг підтримувати працездатність проєкту такого масштабу самостійно, проте фінальні продуктові рішення завжди залишатимуться за ним та його аудиторією.

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