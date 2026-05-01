Война в Украине

"Эффект нефтяных капель": губернатор назвал пожар в Туапсе "психологической атакой"

22:08 01.05.2026 Пт
2 мин
Российские власти нафантазировали новую "коварную инновационную тактику" Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Силы обороны атаковали НПЗ в Туапсе четыре раза за две недели (Getty Images)

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсе, заявив, что ситуация "под полным контролем", а кадры масштабного пожара являются "психологической атакой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кондратьева, которое позже было удалено.

Читайте также: Зеленский раскрыл потери России вследствие "дальнобойных санкций"

По его словам, никаких угроз нет, а есть лишь отдельные очаги задымления и локального горения. В то же время Кондратьев обвинил Украину в применении "коварной инновационной тактики".

"Мы видим новую коварную инновационную тактику врага - они цепляют к дронам баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбивании создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", - заявил губернатор.

Он назвал это "эффектом нефтяных капель" и сообщил, что якобы при сбивании дронов мазут распыляется и горит на земле.

Фото: скриншот из интервью Кондратьева

"Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на самом деле просто догорают остатки вражеского топлива", - нафантазировал Кондратьев.

Удары по Туапсе

Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора на побережье Черного моря. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс является важным производственным и логистическим узлом, который обеспечивает связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Напомним, 1 мая Силы обороны Украины нанесли очередной удар по Туапсинскому НПЗ России. На территории предприятия после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Перед этим, 30 апреля, в сети показали новые спутниковые снимки последствий предыдущих ударов по НПЗ. На них четко видны масштабы серьезных повреждений инфраструктуры.

Кроме того, 28 апреля украинские дроны нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда масштабный пожар охватил новые резервуары, местных жителей пришлось эвакуировать. В общем уже уничтожено 24 резервуара, а работа предприятия фактически приостановлена.

