"Эффект нефтяных капель": губернатор назвал пожар в Туапсе "психологической атакой"

По его словам, никаких угроз нет, а есть лишь отдельные очаги задымления и локального горения. В то же время Кондратьев обвинил Украину в применении "коварной инновационной тактики".

"Мы видим новую коварную инновационную тактику врага - они цепляют к дронам баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбивании создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", - заявил губернатор.

Он назвал это "эффектом нефтяных капель" и сообщил, что якобы при сбивании дронов мазут распыляется и горит на земле.

"Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на самом деле просто догорают остатки вражеского топлива", - нафантазировал Кондратьев.

Удары по Туапсе

Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора на побережье Черного моря. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс является важным производственным и логистическим узлом, который обеспечивает связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Напомним, 1 мая Силы обороны Украины нанесли очередной удар по Туапсинскому НПЗ России. На территории предприятия после взрывов вспыхнул масштабный пожар.