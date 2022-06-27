Орбан змушений просити допомоги ЄС через падіння курсу форинта і проблем в економіці

Угорський форинт впав до рекордно низького рівня по відношенню до євро, оголивши вразливість економіки. Падіння валюти змусило прем'єр-міністра Віктора Орбана домовлятися з Брюсселем про розблокування заморожених фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розблокування доступу до грантів і позик фонду відновлення ЄС на суму близько 15,5 млрд євро, які очікують схвалення Єврокомісії, може підвищити курс форинта.

За відсутності угоди курс форинта продовжить знижуватися, що ускладнить зусилля щодо стримування двозначної інфляції і піддасть угорські активи ризику будь-якої негативної зміни настроїв на тлі війни Росії проти України і зростання цін на енергоносії.

Кошти ЄС також необхідні для підтримки угорської економіки, яка, як очікується, сповільниться в другій половині року через швидке зростання процентних ставок та інфляції.

Доступ до фондів ЄС

Як і більшість країн ЄС, Угорщина минулого року представила план того, як вона буде використовувати гранти ЄС, щоб зробити свою економіку більш екологічною та високотехнологічною після пандемії COVID-19.

Але на відміну від планів більшості інших країн, Угорщина ще не отримала схвалення через побоювання ЄС з приводу корупції, незалежності судової системи та верховенства закону.

В останні тижні високопоставлені чиновники угорського уряду відзначали, що угода з Брюсселем очікується незабаром, але поки рішення прийнято не було.

У понеділок форинт впав до євро до рекордно низького рівня 404,50. Цього року він ослаб на 8,6%.

Цього місяця Європейська комісія затвердила мільярди євро до фондів відновлення від COVID-19 для Польщі після того, як відклала схвалення протягом року на тій підставі, що Варшава завдала шкоди демократії. Але гроші не підуть, поки Варшава не проведе реформи своєї судової системи.

Вразливість Угорщини збільшилася в цьому році. Дефіцит рахунку поточних операцій збільшився в основному через високі рахунки за імпорт енергоносіїв в той час, коли уряд тільки почав стримувати величезний дефіцит бюджету після того, як марнотратні витрати допомогли Орбану здобути переконливу перемогу на квітневих виборах.