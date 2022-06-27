ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Орбан змушений просити допомоги ЄС через падіння курсу форинта і проблем в економіці

Новость на русском →
Угорщина, Понеділок 27 червня 2022 15:55
Орбан змушений просити допомоги ЄС через падіння курсу форинта і проблем в економіці Фото: Орбан змушений домовлятися з Брюсселем (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Олександр Білоус

Угорський форинт впав до рекордно низького рівня по відношенню до євро, оголивши вразливість економіки. Падіння валюти змусило прем'єр-міністра Віктора Орбана домовлятися з Брюсселем про розблокування заморожених фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Розблокування доступу до грантів і позик фонду відновлення ЄС на суму близько 15,5 млрд євро, які очікують схвалення Єврокомісії, може підвищити курс форинта.

За відсутності угоди курс форинта продовжить знижуватися, що ускладнить зусилля щодо стримування двозначної інфляції і піддасть угорські активи ризику будь-якої негативної зміни настроїв на тлі війни Росії проти України і зростання цін на енергоносії.

Кошти ЄС також необхідні для підтримки угорської економіки, яка, як очікується, сповільниться в другій половині року через швидке зростання процентних ставок та інфляції.

Доступ до фондів ЄС

Як і більшість країн ЄС, Угорщина минулого року представила план того, як вона буде використовувати гранти ЄС, щоб зробити свою економіку більш екологічною та високотехнологічною після пандемії COVID-19.

Але на відміну від планів більшості інших країн, Угорщина ще не отримала схвалення через побоювання ЄС з приводу корупції, незалежності судової системи та верховенства закону.

В останні тижні високопоставлені чиновники угорського уряду відзначали, що угода з Брюсселем очікується незабаром, але поки рішення прийнято не було.

У понеділок форинт впав до євро до рекордно низького рівня 404,50. Цього року він ослаб на 8,6%.

Цього місяця Європейська комісія затвердила мільярди євро до фондів відновлення від COVID-19 для Польщі після того, як відклала схвалення протягом року на тій підставі, що Варшава завдала шкоди демократії. Але гроші не підуть, поки Варшава не проведе реформи своєї судової системи.

Вразливість Угорщини збільшилася в цьому році. Дефіцит рахунку поточних операцій збільшився в основному через високі рахунки за імпорт енергоносіїв в той час, коли уряд тільки почав стримувати величезний дефіцит бюджету після того, як марнотратні витрати допомогли Орбану здобути переконливу перемогу на квітневих виборах.

Нагадавши, Єврокомісія може звернутися в суд через завищені ціни на пальне в Угорщині для іноземних авто. Європейські політики вважають такі дії дискримінацією.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
NEWS
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися