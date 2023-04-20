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Срываем ключевой план Кремля. Подоляк объяснил важность обороны Бахмута

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Четверг 20 апреля 2023 12:38
Срываем ключевой план Кремля. Подоляк объяснил важность обороны Бахмута Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Оборона Бахмута имеет стратегическое значение для Украины. В первую очередь это срывает планы Кремля по выходу к границам Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"О главном. Оборона Бахмута имеет стратегическое значение. Украина уже более 9 месяцев сдерживает наступательный потенциал России. ВСУ уничтожают наиболее профессиональные подразделения врага и срывают ключевой план Кремля - выход к границам Луганской и Донецкой областей. Все остальное - позже", - пишет советник главы Офис президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, контрнаступление украинских сил будет "наименьшим сюрпризом" в России.

Как рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, наши воины сдерживают натиск российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута и наносят значительные потери врагу.

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