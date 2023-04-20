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Ряд ключевых союзников Украины обсуждает почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 15:43
Ряд ключевых союзников Украины обсуждает почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg Фото: ряд ключевых союзников Украины обсуждает почти полный запрет экспорта в РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Часть союзников Украины, в том числе США, рассматривает введение практически полного запрета экспорта товаров в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что, по словам неназванных источников, чиновники стран "Большой семерки" обсуждают такие ограничения перед майским саммитом в Японии. При этом планируется присоединить к запрету на экспорт и страны Евросоюза. Подобная идея находится на стадии обсуждений, ее могут пересмотреть.

Собеседники издания уточнили, что ограничения предусматривают запрет на экспорт всех товаров, только если они не внесены в список исключений. При этом сейчас продажа товаров России разрешена, если этого не запрещают санкции.

Если такой шаг будет одобрен, то лидеры стран G7 должны будут согласовать список исключений. Вероятно, там будут лекарства и сельскохозяйственная продукция, добавляют журналисты.

В Bloomberg подчеркивают, что сейчас есть серьезные препятствия для введения таких ограничений. В частности, это связано с тем, что новые критерии должны будут одобрить все страны ЕС, а это вызовет напряженные дебаты.

По данным женевской организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов. А члены "Большой семерки" считают поставки слишком выгодными для Кремля в условиях войны. Тем более, что РФ продолжает находить пути обхода санкций, пишет издание.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Евросоюзе предполагают, что санкции против России достигли своего лимита.

Также мы писали, что Россия из-за санкций столкнулась с проблемами ремонта иностранного энергооборудования.

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