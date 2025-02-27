Единственный путь к миру. Стармер готов отправить сухопутные войска и авиацию в Украину
Британия готова отправить своих военнослужащих в Украину в роли миротворцев. Это единственный путь к миру в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Кира Стармера.
"Вскоре будет 80-я годовщина победы над нацизмом в Европе, и Америка и Соединенное Королевство стояли бок о бок для достижения мира. И сейчас мы стоим, чтобы остановить войну в Украине", - подчеркнул премьер.
Он поблагодарил Соединенные Штаты за их подход для того, чтобы остановить войну и подчеркнул, что это будет должно быть соглашение, которое будет хорошо принято в Украине и во всем мире.
"США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом", - отметил Стармер.
В то же время британский премьер отметил, что его страна готова сделать все, "включая использование наших военнослужащих в качестве миротворцев, потому что это единственный путь мира".
"Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продлился", - добавил он.
Встреча Трампа со Стармером
Напомним, что сегодня, 27 февраля, американский президент Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером. Политики в частности обсудили войну России против Украины.
Заметим, что Трамп во время разговора отметил, что США провели "хорошие переговоры" с Украиной и Россией. Благодаря этому, по его словам, есть значительные продвижения в вопросе мирного соглашения.
В то же время стоит заметить, что во время встречи Трамп также сказал, что не может поверить в то, что назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором".
РБК-Украина также сообщало, что американский лидер вспомнил и о соглашении о редкоземельных металлах. Он сообщил, что они должны завтра подписать его с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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