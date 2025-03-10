В "Дії" появилось онлайн-разрешение на оружие: как сгенерировать выписку из реестра (инструкция)
Отныне онлайн-разрешения на оружие отображаются не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія". Сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Как подать заявление и получить разрешение на оружие
- Как сгенерировать выписку о владении оружием в "Дії"
Как подать заявление и получить разрешение на оружие
Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что Единый реестр оружия (ЕРЗ), который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан, запустили в Украине в июне 2023 года.
"За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов", - уточнил он в своем Telegram.
Чиновник рассказал, что в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации ЕРЗ модернизировали "для полноценной интеграции с "Дія".
"Поэтому эта услуга стала более удобной и доступной еще и для пользователей приложения", - добавил он.
В то же время, по словам Клименко, ЕРЗ продолжит работать в обычном режиме. Поэтому подать запрос на получение разрешительных документов, как и раньше, можно через Единое окно для граждан.
"Это очередной положительный шаг по совершенствованию услуг в сфере оборота оружия и обеспечения его надлежащего контроля со стороны государства", - подытожил глава МВД Украины.
Пост Клименко (скриншот: t.me/Klymenko_MVS)
Как сгенерировать выписку о владении оружием в "Дії"
В пресс-службе "Дії" также сообщили о том, что разрешение на оружие может отображаться в приложении.
"Если вы владелец оружия, которое внесено в Единый реестр оружия, есть хорошие новости. Больше не нужно носить с собой бумажное разрешение", - рассказали украинцам.
Уточняется, что отныне:
- разрешение на оружие отображается в "Дії";
- выписку из ЕРЗ можно сгенерировать в несколько кликов;
- когда разрешение будет подходить к концу, человек будет получать push-напоминание.
Для того чтобы подтянуть разрешение в приложение, нужно:
- убедиться, что у вас обновлена "Дія";
- открыть приложение;
- кликнуть на документы;
- пролистать до конца;
- нажать "Додати документ";
- выбрать "Дозвіл на зброю".
"Поздравляем, теперь никаких бумаг, главный документ по оружию - в "Дії". Но это еще не все", - говорится в публикации "Дії" в Telegram.
Отмечается, что для того, чтобы сгенерировать в приложении выписку о владении оружием, нужно:
- либо нажать на три точки на разрешении на оружие;
- либо выбрать в разделе "Сервіси" - "Довідки та витяги".
"А еще, когда разрешение подойдет к концу, "Дія" напомнит сообщением в приложении. А дальше вы сможете продлить действие документа онлайн, через сайт МВД. Никакой бюрократии и очередей. Создаем технологии, которые сохраняют нервные клетки. Ваша "Дія", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно сделать для получения разрешения на оружие и кто его получить не сможет.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пост Игоря Клименко в Telegram, пресс-служба "Дії" в Telegram и Facebook.
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