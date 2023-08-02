Как в Украине получить разрешение на оружие: пошаговая инструкция

Фото: Как в Украине получить разрешение на оружие (Getty Images)

После полномасштабного вторжения РФ в Украину - вопрос безопасности стал беспокоить людей еще больше. Многие задумываются о приобретении оружия для самозащиты. Это очень серьезный и ответственный шаг.

Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году - читайте в материале Styler ниже.

Что важно знать С 23 июня в Украине заработал "Единый реестр оружия". По данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизировались в "Едином окне гражданина". Что нужно сделать для получения разрешения на оружие Зайти на портал "Единое окно гражданина"

Авторизироваться

Оформить заявку

Прикрепить пакет необходимых документов

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Заверить копии электронной подписью

Отправить заявку Получить разрешение на оружие в Украине можно согласно п. п. 1, 2 раздела 1 Положения о разрешительной системе. Разрешительная система распространяется на: огнестрельное оружие (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охолощенное, охотничье нарезное и гладкоствольное) и боевые припасы к нему

холодное оружие (арбалеты, охотничьи ножи и т. д.)

пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мл и скоростью полета пули свыше 100 м/сек

устройства отечественного производства для отстрела патронов

снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны, взрывчатые материалы и вещества Кто не сможет получить разрешение на оружие в Украине Невозможность получения разрешения на оружие, в первую очередь, связаны с возрастными ограничениями: с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, выхолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов

с 21 года - разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия

с 25 лет - разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия. Для уточнения вопросов по поводу регистрации вы можете обращаться в контакт-центр "Единого реестра оружия": 044-33-44-035 или чат-бот.