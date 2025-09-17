Единая выплата вместо разных: базовая соцпомощь в Украине может появиться с 1 января
С 1 января 2026 года в Украине планируют ввести единый вид выплат малообеспеченным семьям - базовую социальную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Как сообщил Мельничук, сегодня, 1 сентября, на заседании Кабмина был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи".
Согласно документу, предлагается с 1 января 2026 года государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи.
Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.
В частности, размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
В то же время размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.
Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100 процентов такой базовой величины.
Зачем вводят изменения
Напомним, по данным Минсоцполитики, сейчас существует более 180 различных выплат, часть из которых привязана к прожиточному минимуму, что уже не выполняет свою роль индикатора бедности. Это делает систему запутанной и неэффективной.
Поэтому в Украине планируют реформировать систему соцподдержки и ввести единый вид выплат - базовую социальную помощь. Минсоцполитики подготовило соответствующий законопроект.
Реформа должна:
- сделать выплаты более адресными,
- повысить их размер для наиболее уязвимых категорий,
- упростить оформление через цифровые сервисы (в частности портал "Дія").