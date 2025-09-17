Єдина виплата замість різних: базова соцдопомога в Україні може з'явитися з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні планують запровадити єдиний вид виплат малозабезпеченим сім’ям - базову соціальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Як повідомив Мельничук, сьогодні, 1 вересня, на засіданні Кабміну було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги".

Згідно з документом, пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги.

Передбачається, що базова соцдопомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Зокрема, розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.

Водночас розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини - для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини.