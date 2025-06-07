Украинцев предупредили о "летних" очередях на границе: как их избежать

Летом ожидается рост пассажиропотока на границе Украины. Пограничники дали несколько советов украинцам, которые собираются в путешествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники отмечают, что с началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска во Львовской области - до плюс 40% от привычных показателей.

Наибольшие очереди фиксируют в "Краковце" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка - в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угриневе". Наименьшая загрузка - в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Когда лучше пересекать границу:

выезд из Украины - будни, утро или поздний вечер;

въезд в Украину - выходные.

ГПСУ предупреждает, что в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в том числе в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтных работ.

Пересечь границу также можно в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.