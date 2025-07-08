В ЕС одобрили новые правила въезда: как изменится пересечение границы уже с осени

Европейский парламент 8 июля окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она должна заработать уже осенью и охватить все страны Шенгенской зоны в течение 180 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европарламента .

Что нужно знать о системе въезда-выезда (EES)

Система EES автоматически будет фиксировать данные граждан третьих стран, пересекающих границу ЕС по краткосрочным визам или в рамках безвизового режима. Речь идет об имени, типе документа, времени и месте въезда или выезда, а также биометрических данных - отпечатках пальцев и фото лица.

"Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность, ускорить процесс пограничного контроля и сократить очереди", - заявили в Европарламенте.

Как будет работать система

развертывание EES продлится до 180 дней;

каждое государство-член Шенгена само решит, когда именно подключиться;

по графику, 10% пересечений должны быть зарегистрированы в первые 30 дней, 35% - до 90-го дня, а к 170-му - уже все;

в случае технических проблем запуск могут временно приостановить.

Физическое проставление штампов в паспорт больше не потребуется - все записи будут вестись электронно. Систему также будут использовать пограничники всех стран Шенгена в режиме реального времени.

Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания (скриншот)

Что дальше

Чтобы нововведения вступили в силу, решение должен еще формально утвердить Совет ЕС. После этого документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Через три дня после публикации закон вступит в силу.

В течение 30 дней агентство eu-LISA должно разработать общеевропейский план запуска, а государства-члены - свои национальные планы. После утверждения планов Еврокомиссия определит дату начала 180-дневного периода развертывания.

Почему это важно для украинцев

Украинцы, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы. Сбор биометрических данных, электронная регистрация и отсутствие штампов в паспорте - основные изменения, с которыми они могут столкнуться на границе уже осенью.