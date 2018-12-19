У ЄБРР прокоментували нову програму України з МВФ

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті (kmu.gov.ua)

Нова програма сприятиме макроекономічній стабільності України

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті привітав затвердження виконавчою радою МВФ нової програми stand-by для України на суму 3,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу ЄБРР.

Як зазначив Чакрабарті, нова програма - важливий крок до забезпечення макроекономічної стабільності країни. Вона сприятиме "зміцненню довіри в ході проведення реформ, залучення інвесторів та створення нових робочих місць у 2019 році та надалі".

ЄБРР підтвердив свою готовність до подальшого залучення вкрай необхідних інвестицій в Україну, а також "до сприяння проведенню реформ у ключових сферах, де банк має солідний портфель потенційних проектів і бажання робити ще більше у країні", -зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, ці дні президент ЄБРР Сума Чакрабарті перебуває в Україні з візитом, протягом якого він проводить зустрічі з президентом країни Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром фінансів Оксаною Маркаровою, і головою Національного банку Яковом Смолієм. Він також зустрінеться з клієнтами ЄБРР із приватного сектора поза межами Києва.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

У жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років. Вона узгоджується зі стратегією МВФ для України та покликана сприяти приватизації в державному секторі, верховенству права, зміцненню енергетичної безпеки, посиленню фінансової системи та посиленню інтеграції.

Починаючи з 2014 року ЄБРР інвестував понад 4 мільярди євро, що були спрямовані на підтримку стабілізації та реструктуризації банківського сектора в Україні, а також сприяв забезпеченню енергетичної безпеки та реформ, необхідних для сталого розвитку приватного сектора.