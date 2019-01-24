ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄБРР допоможе Фонду держмайна розпочати приватизацію

Новини » Економіка    24.01.2019 - 14:51
ЄБРР допоможе Фонду держмайна розпочати приватизацію
Фото: Віталій Трубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівник ФДМ зустрівся з головою українського офісу ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допоможе Фонду державного майна у реалізації планів великої приватизації на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Як повідомив чиновник, сьогодні відбулася зустріч з головою українського офісу ЄБРР Матео Патроне та його заступницеюМариною Петров.

Зокрема, під час зустрічі обговорили шляхи вирішення кризової ситуації на Одеському припортовому заводі і можливість якнайшвидшого розв'язання проблеми із затвердженням інвестиційного радника з приватизації Pericles Global Advisory, написав він.

"Лише спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами нам вдасться прискорити ефективний процес продажу державних активів", - додав Трубаров.

ЄБРР допоможе Фонду держмайна розпочати приватизацію

Нагадаємо, що у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.

Фонд держмайна може продати один великий об'єкт навесні 2019 року У ФДМ назвали можливу дату початку великої приватизації
Новини України ФГИприватизацияОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся