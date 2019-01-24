ЄБРР допоможе Фонду держмайна розпочати приватизацію

Фото: Віталій Трубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівник ФДМ зустрівся з головою українського офісу ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допоможе Фонду державного майна у реалізації планів великої приватизації на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Як повідомив чиновник, сьогодні відбулася зустріч з головою українського офісу ЄБРР Матео Патроне та його заступницеюМариною Петров.

Зокрема, під час зустрічі обговорили шляхи вирішення кризової ситуації на Одеському припортовому заводі і можливість якнайшвидшого розв'язання проблеми із затвердженням інвестиційного радника з приватизації Pericles Global Advisory, написав він.

"Лише спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами нам вдасться прискорити ефективний процес продажу державних активів", - додав Трубаров.

Нагадаємо, що у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.