Изменено движение поездов: в УЗ рассказали, какая ситуация на перегоне "Долинская-Николаев"

Как отметили в компании, на перегоне продолжается ликвидация последствий ночных вражеских обстрелов. Именно поэтому есть изменения в расписании движения на завтра, но ни один рейс не отменен.

"Из соображений безопасности перегон "Долинская-Николаев" пока закрыт для движения поездов", - говорится в сообщении.

Поэтому:

поезда №110 Львов - Херсон и №102 Краматорск - Киев - Херсон будут следовать до станции Долинская.

поезда №109 Херсон - Львов и №101 Херсон - Киев - Краматорск отправятся со станции Долинская.

Херсонской и Николаевской ОГА организованы автобусные трансферы от херсонского и николаевского вокзалов до станции Долинская и обратно.

Посадка - у вокзалов по ж/д билетам (без дополнительных оплат) в указанное в билете время.