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Є зміни руху потягів: в УЗ розповіли, яка ситуація на перегоні "Долинська-Миколаїв"

Ілюстративне фото: в УЗ розповіли, яка ситуація на перегоні "Долинська-Миколаїв" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області. Це пов'язано з загрозою постійних ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначили у компанії, наразі на перегоні продовжується ліквідація наслідків нічних ворожих обстрілів. Саме тому є зміни у розкладі руху на завтра, але жоден рейс НЕ скасовано.

"З міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" поки що закрито для руху поїздів", - сказано у повідомленні.

Тому:

  • поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямуватимуть до станції Долинська.
  • поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушатимуть зі станції Долинська.

Херсонською та Миколаївською ОДА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку.

Посадка - біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час.

Що передувало

Сьогодні вночі стало відомо, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.

Також росіяни вдарили 29 вересня безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Того ж дня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

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МиколаївУкрзалізниця