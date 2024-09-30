Є зміни руху потягів: в УЗ розповіли, яка ситуація на перегоні "Долинська-Миколаїв"

"Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області. Це пов'язано з загрозою постійних ударів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як зазначили у компанії, наразі на перегоні продовжується ліквідація наслідків нічних ворожих обстрілів. Саме тому є зміни у розкладі руху на завтра, але жоден рейс НЕ скасовано.
"З міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" поки що закрито для руху поїздів", - сказано у повідомленні.
Тому:
Херсонською та Миколаївською ОДА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку.
Посадка - біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час.
Сьогодні вночі стало відомо, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.
Також росіяни вдарили 29 вересня безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.
Того ж дня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.
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