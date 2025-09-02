RU UA EN RU
Есть жертва, в городе - серьезные разрушения: первые фото последствий атаки РФ на Белую Церковь

Вторник 02 сентября 2025 04:53
Есть жертва, в городе - серьезные разрушения: первые фото последствий атаки РФ на Белую Церковь Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/bmrada)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 2 сентября, массированно атаковала дронами Белую Церковь, что в Киевской области. Уже известно о жертве и масштабных разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Белоцерковского городского совета и главу Киевской ОГА Николая Калашника.

По данным местных властей, Белая Церковь подвергается вражескому удару вторую ночь подряд.

По состоянию на 04:45 известно, что в результате атаки возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем.

В некоторых районах возможно задымление, местных жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/bmrada)

В то же время Калашник уточнил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Сейчас в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Ночная атака РФ

Напомним, этой ночью российская армия традиционно запустила несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны как с севера, так и с юга.

Известно, что под атакой россиян оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

Кроме этого российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

