Есть жертва, в городе - серьезные разрушения: первые фото последствий атаки РФ на Белую Церковь
Российская армия в ночь на вторник, 2 сентября, массированно атаковала дронами Белую Церковь, что в Киевской области. Уже известно о жертве и масштабных разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Белоцерковского городского совета и главу Киевской ОГА Николая Калашника.
По данным местных властей, Белая Церковь подвергается вражескому удару вторую ночь подряд.
По состоянию на 04:45 известно, что в результате атаки возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем.
В некоторых районах возможно задымление, местных жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.
В то же время Калашник уточнил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
Сейчас в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.
Ночная атака РФ
Напомним, этой ночью российская армия традиционно запустила несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны как с севера, так и с юга.
Известно, что под атакой россиян оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.
Кроме этого российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.