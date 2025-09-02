ua en ru
Є жертва, у місті - масштабні руйнування: перші фото наслідків атаки РФ на Білу Церкву

Вівторок 02 вересня 2025 04:53
Є жертва, у місті - масштабні руйнування: перші фото наслідків атаки РФ на Білу Церкву Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/bmrada)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 2 вересня, масовано атакувала дронами Білу Церкву, що у Київській області. Вже відомо про жертву та масштабні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Білоцерківської міської ради та голову Київської ОВА Миколу Калашника.

За даними місцевої влади, Біла Церква зазнає ворожого удару другу ніч поспіль.

Станом на 04:45 відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого.

У деяких районах можливе задимлення, місцевих мешканців просять зачинити вікна та зберігати спокій. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/bmrada)

Водночас Калашник уточнив, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Наразі у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Нічна атака РФ

Нагадаємо, цієї ночі російська армія традиційно запустила декілька груп "Шахедів" по території України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни як з півночі, так і з півдня.

Відомо, що під атакою росіян опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Окрім цього російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, що на Одещині.

