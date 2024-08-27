Есть сложности по возвращению госпредателей в Украину, - Зеленский
В настоящее время есть сложности по возвращению госпредателей, которые сбежали из Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
"Есть сложности по возвращению госпредателей, коллаборантов и т.д. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья (госизмена - ред.), потому что они (предатели - ред.) подают там в суд и говорят, что это политическое преследование", - сказал Зеленский.
Во-вторых, по его словам, "есть страны ЕС, откуда в принципе сложно вернуть кого-нибудь". В частности, речь идет об Австрии, Молдове, Румынии и Венгрии.
"Нужно наращивать договоренности между МВД и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, будь мы в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, для того чтобы решить эту проблему, вероятно, будут предложены изменения в законодательство.
"Увидим план - будем делать выводы", - добавил президент.
Что предшествовало
Напомним, на днях генпрокурор объявил подозрение нардепу Артему Дмитруку, но выяснилось, что он незаконно уехал из Украины.
Дмитруку инкриминируют нападения на военного и милиционера. Нардеп был вызван в ДБР для следственных действий.
По факту незаконного выезда Дмитрука из Украины правоохранители возбудили уголовное производство и провели обыски у лиц, которые могли помочь с бегством.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов относительно предателей, которые сбежали из Украины. Он дал им две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы.
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