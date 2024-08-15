Кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно собраться , чтобы рассмотреть инициированные им законопроекты о лишении государственных наград приверженцев и сторонников России. Речь идет и о звании "Герой Украины", которое в свое время получили нынешние предатели.

Что такое "Герой Украины", кто может остаться без этого звания и зачем для этого нужен новый законопроект, – в материале РБК-Украина .

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Кому дают звание "Герой Украины" и какие "бонусы"

Звание "Герой Украины" создали в августе 1998 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. А двумя годами позже Верховная Рада нормировала присвоение этого высшего государственного отличия соответствующим законом.

Как говорится в шестой статье закона "О государственных наградах Украины" – звание "Герой Украины" присваивается гражданам за выдающиеся геройские поступки или выдающиеся трудовые достижения.

За выдающиеся геройские поступки гражданам со званием "Герой Украины" вручается орден "Золотая звезда", а за выдающиеся трудовые достижения – орден Государства.

Статус "Героя Украины" может присвоить исключительно президент своим указом, и именно президент решает, что считать геройским поступком или достижением, поскольку четкого определения этим понятиям в украинском законодательстве нет.

Наряду со статусом предоставляются и определенные льготы. Например, это могут быть ежемесячные выплаты, надбавки к пенсии, бесплатное и внеочередное лечение или освобождение от уплаты коммуналки. Законодательство даже предусматривает возможность бесплатного ремонта жилья "Героя".

А в случае смерти или гибели "Героя" его семье выплачивается единовременная помощь.

Сколько в Украине людей со статусом "Герой"

После основания "Героя Украины" Леонид Кучма присвоил это звание 132 лицам, преимущественно директорам заводов. Военных среди них было всего восемь, часть из них – ветераны Второй мировой войны.

За каденцию Виктора Ющенко звание "Героя Украины" получили 114 граждан, в том числе общественные и культурные деятели, правозащитники, аграрии, народные депутаты и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Также Ющенко присвоил звание "Героя" Степану Бандере и Роману Шухевичу, но они были лишены этого статуса через суд во времена Виктора Януковича. Сам же Янукович наградил званием "Героя" всего 40 человек. В основном это были артисты, шахтеры и директора заводов.

Фото: наибольшее количество званий "Герой Украины" присвоил Зеленский (president.gov.ua)

В годы президентства Петра Порошенко звание "Герой Украины" получили 77 героев Небесной сотни и 47 военных, в общей сложности этот статус был присвоен 160 гражданам.

"Рекордсменом" по количеству предоставленных "Героев" является действующий президент Владимир Зеленский, который к середине июля этого года уже присвоил этот статус 469 гражданам. В основном – это украинские военнослужащие, проявившие героизм за время полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, после полномасштабного вторжения звания "Герой Украины" получили бывший и нынешний главкомы ВСУ – Валерий Залужный и Александр Сырский, – а также глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Украинские "антигерои"

Однако не всегда государственные награды или звание "Герой" получали те, кто действительно этого заслуживал. Ранее, при разных бывших президентах, звание "Героя" и другие государственные награды иногда получали люди, приближенные к власти, или разные бизнесмены. Также государственные награды использовались в качестве "подарков", "похвалы" или "поощрения". По словам политолога Владимира Фесенко, раньше ходили даже слухи о существовании определенной "таксы" за получение государственной награды.

"Нужно было заплатить, чтобы стать, в том числе и "Героем Украины". Но нужно было иметь и определенные, скажем так, "достижения", определенный формальный статус. То есть простому человеку с улицы не дали бы "Героя", но определенные бизнесмены могли получить это звание, например, за достижения в экономике и т.п.", – сказал он в разговоре с РБК-Украина.

Так, например, президент-беглец Янукович, бывший нардеп-предатель Олег Царев и коллаборант Владимир Сальдо имеют орден "За заслуги", а Виктор Медведчук – Орден князя Ярослава Мудрого, которым награждают за заслуги в государствостроении.

Разные государственные награды есть и у других должностных лиц времен Януковича, в том числе у экс-премьера Николая Азарова, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-главы администрации президента Андрея Клюева и бывшего главы фракции "Партии Регионов" Александра Ефремова.

Фото: среди имеющих статус "Герой Украины" есть действующие предатели (mvs.gov.ua/Николай Анацкий)

Что касается звания "Героя Украины", то его в свое время получил подозреваемый в государственной измене экс-президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Звание он получил от Леонида Кучмы в 2000 году "за развитие отечественного машиностроения". Однако в апреле 2023 года, по решению СНБО, его лишили всех государственных наград, включая звание "Героя".

Еще один сомнительный "Герой" – митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар), который в 2019 году заявлял, что не будет "благословлять идти на войну – в АТО". Скандального митрополита наградил званием "Героя" президент Ющенко в 2008 году "за реализацию государственной политики социальной защиты детей-сирот и многолетнюю благотворительность". Лонгин до сих пор остается в этом статусе.

Звание "Героя" есть и у бывшего "регионала" и одного из лидеров запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко. В 2019 году он вместе с Медведчуком ездил в Москву на встречу с тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Свое звание Бойко получил от Кучмы в 2004 году "за развитие топливно-энергетического комплекса".

Также до сих пор со статусом "Героя" крымский депутат-предатель Александр Баталин, являющийся сегодня членом путинской партии "Единая Россия", и покойный нардеп-регионал Борис Дейч, поддержавший российскую оккупацию Крыма и призвавший Польшу признать "Волынскую трагедию" геноцидом.

Звание "Героя" имеет и бывший директор столичного театра Леси Украинки Михаил Резникович, сбежавший в Москву и занимающий пророссийскую позицию.

Все эти вышеупомянутые "Герои" – потенциальные кандидаты на лишение звания и других государственных наград. И с этим может помочь новый закон.

Как сегодня можно лишить звания "Герой" и что предлагает Зеленский

На сегодняшний день существует два пути лишения звания "Герой Украины". Первый – в случае осуждения гражданина за тяжкое преступление. Тогда суд обращается к президенту с соответствующим представлением, а тот – издает указ о лишении звания "Героя". Второй – через введения санкций СНБО. Именно вторым способом государственных наград был лишен уже упомянутый ранее Богуслаев.

Для того чтобы усовершенствовать и дополнить этот механизм, Зеленский внес в парламент два законопроекта – 11410 и 11411.

"Каждый, кто служит Путину или оправдывает его войну или помогает злу, не заслуживает сохранять все то, чем его или его отмечало Украинское государство... Они должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", – объяснял цель этих документов президент.

Фото: Зеленский инициировал законопроекты о лишении государственных наград (president.gov.ua)

Так, в законопроекте 11410 президент предлагает через суд лишать государственных наград не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Речь идет о таких преступлениях, как госизмена, покушение на свержение конституционного строя, коллаборационизм, посягательство на территориальную целостность, шпионаж или диверсию.

Как предполагает законопроект, суд сможет назначать осужденным за подобные преступления дополнительную форму наказания в виде лишения государственных наград. Даже в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

В то же время, Зеленский предлагает расширить перечень оснований для лишения государственных наград через решение СНБО. Так, соответствующая санкция может быть наложена на тех, кто популяризирует или пропагандирует государство-агрессора и его органы власти или их представителей, и на тех, кто оправдывает или признает правомерной оккупацию территорий Украины.

А вот другой законопроект – 11411 – предлагает оставлять без предусмотренных льгот тех, кого лишили той или иной государственной награды. Более того, предложенные законопроекты предусматривают, что тот, кого лишили государственной награды, должен вернуть ее вместе с документами о награждении в течение 30 дней.

Однако, как отмечают юристы, у президентской инициативы есть свои нюансы. В частности, как отметил в комментарии РБК-Украина юрист Евгений Булименко, такое основание, как популяризация или пропаганда государства-агрессора, может иметь достаточно широкое субъективное толкование. Кроме того, по словам юристки компании "Нота-Групп" Екатерины Музычук, инициатива не предвидит завершенного правового механизма реализации обязанности возвращения награды и документов к ней в случае ее лишения, в том числе денежных частей государственных премий, также относящихся к государственным наградам.

"Говоря простыми словами: что делать, если лицо в течение 30 дней не вернуло государственные награды и документы к ним", – объяснила она в комментарии РБК-Украина.

Что касается обжалования решений о лишении государственных наград, то процедура, по словам Булименко, будет зависеть от того, в каком порядке происходило лишение. Если это происходило через решение суда, то обжаловать его можно будет в апелляционном суде как в части основного наказания, так и в части дополнительного.

"Например, лицо сочтет, что назначение дополнительного наказания в виде лишения государственной награды не соответствует характеру и тяжести совершения уголовного правонарушения, не учитывает личность обвиняемого, или лицо сочтет, что в его деянии вообще отсутствует состав уголовного правонарушения и т.д.", – пояснил он.

В случае лишения государственной награды решением СНБО, введенным в действие указом президента, такой указ может быть обжалован в Верховном Суде. В таком случае, по словам Булименко, президент как ответчик по делу должен будет предоставить суду убедительные доказательства того, что лицо, лишенное государственной награды, совершало действия "популяризирующие или пропагандирующие государство-агрессора и его органы власти" и т.д.

Как добавил юрист, перспектива обжалования решения о лишении лица государственной награды будет зависеть от многих факторов в каждом конкретном случае. В частности, от соблюдения процедуры, характеристики лица, лишенного награды, а также от того, за какие заслуги награда была получена.

Соответствующие законопроекты, как ожидается, уже на следующей неделе будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.