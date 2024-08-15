Кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно собраться, чтобы рассмотреть инициированные им законопроекты о лишении государственных наград приверженцев и сторонников России. Речь идет и о звании "Герой Украины", которое в свое время получили нынешние предатели.
Что такое "Герой Украины", кто может остаться без этого звания и зачем для этого нужен новый законопроект, – в материале РБК-Украина.
Содержание
- Кому дают звание "Герой Украины" и какие "бонусы"
- Сколько в Украине людей со статусом "Герой"
- Украинские "антигерои"
- Как сегодня можно лишить звания "Герой" и что предлагает Зеленский
Кому дают звание "Герой Украины" и какие "бонусы"
Звание "Герой Украины" создали в августе 1998 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. А двумя годами позже Верховная Рада нормировала присвоение этого высшего государственного отличия соответствующим законом.
Как говорится в шестой статье закона "О государственных наградах Украины" – звание "Герой Украины" присваивается гражданам за выдающиеся геройские поступки или выдающиеся трудовые достижения.
За выдающиеся геройские поступки гражданам со званием "Герой Украины" вручается орден "Золотая звезда", а за выдающиеся трудовые достижения – орден Государства.
Статус "Героя Украины" может присвоить исключительно президент своим указом, и именно президент решает, что считать геройским поступком или достижением, поскольку четкого определения этим понятиям в украинском законодательстве нет.
Наряду со статусом предоставляются и определенные льготы. Например, это могут быть ежемесячные выплаты, надбавки к пенсии, бесплатное и внеочередное лечение или освобождение от уплаты коммуналки. Законодательство даже предусматривает возможность бесплатного ремонта жилья "Героя".
А в случае смерти или гибели "Героя" его семье выплачивается единовременная помощь.
Сколько в Украине людей со статусом "Герой"
После основания "Героя Украины" Леонид Кучма присвоил это звание 132 лицам, преимущественно директорам заводов. Военных среди них было всего восемь, часть из них – ветераны Второй мировой войны.
За каденцию Виктора Ющенко звание "Героя Украины" получили 114 граждан, в том числе общественные и культурные деятели, правозащитники, аграрии, народные депутаты и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Также Ющенко присвоил звание "Героя" Степану Бандере и Роману Шухевичу, но они были лишены этого статуса через суд во времена Виктора Януковича. Сам же Янукович наградил званием "Героя" всего 40 человек. В основном это были артисты, шахтеры и директора заводов.
Фото: наибольшее количество званий "Герой Украины" присвоил Зеленский (president.gov.ua)
В годы президентства Петра Порошенко звание "Герой Украины" получили 77 героев Небесной сотни и 47 военных, в общей сложности этот статус был присвоен 160 гражданам.
"Рекордсменом" по количеству предоставленных "Героев" является действующий президент Владимир Зеленский, который к середине июля этого года уже присвоил этот статус 469 гражданам. В основном – это украинские военнослужащие, проявившие героизм за время полномасштабного российского вторжения.
Кроме того, после полномасштабного вторжения звания "Герой Украины" получили бывший и нынешний главкомы ВСУ – Валерий Залужный и Александр Сырский, – а также глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Украинские "антигерои"
Однако не всегда государственные награды или звание "Герой" получали те, кто действительно этого заслуживал. Ранее, при разных бывших президентах, звание "Героя" и другие государственные награды иногда получали люди, приближенные к власти, или разные бизнесмены. Также государственные награды использовались в качестве "подарков", "похвалы" или "поощрения". По словам политолога Владимира Фесенко, раньше ходили даже слухи о существовании определенной "таксы" за получение государственной награды.
"Нужно было заплатить, чтобы стать, в том числе и "Героем Украины". Но нужно было иметь и определенные, скажем так, "достижения", определенный формальный статус. То есть простому человеку с улицы не дали бы "Героя", но определенные бизнесмены могли получить это звание, например, за достижения в экономике и т.п.", – сказал он в разговоре с РБК-Украина.
Так, например, президент-беглец Янукович, бывший нардеп-предатель Олег Царев и коллаборант Владимир Сальдо имеют орден "За заслуги", а Виктор Медведчук – Орден князя Ярослава Мудрого, которым награждают за заслуги в государствостроении.
Разные государственные награды есть и у других должностных лиц времен Януковича, в том числе у экс-премьера Николая Азарова, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-главы администрации президента Андрея Клюева и бывшего главы фракции "Партии Регионов" Александра Ефремова.
Фото: среди имеющих статус "Герой Украины" есть действующие предатели (mvs.gov.ua/Николай Анацкий)
Что касается звания "Героя Украины", то его в свое время получил подозреваемый в государственной измене экс-президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Звание он получил от Леонида Кучмы в 2000 году "за развитие отечественного машиностроения". Однако в апреле 2023 года, по решению СНБО, его лишили всех государственных наград, включая звание "Героя".
Еще один сомнительный "Герой" – митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар), который в 2019 году заявлял, что не будет "благословлять идти на войну – в АТО". Скандального митрополита наградил званием "Героя" президент Ющенко в 2008 году "за реализацию государственной политики социальной защиты детей-сирот и многолетнюю благотворительность". Лонгин до сих пор остается в этом статусе.
Звание "Героя" есть и у бывшего "регионала" и одного из лидеров запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко. В 2019 году он вместе с Медведчуком ездил в Москву на встречу с тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Свое звание Бойко получил от Кучмы в 2004 году "за развитие топливно-энергетического комплекса".
Также до сих пор со статусом "Героя" крымский депутат-предатель Александр Баталин, являющийся сегодня членом путинской партии "Единая Россия", и покойный нардеп-регионал Борис Дейч, поддержавший российскую оккупацию Крыма и призвавший Польшу признать "Волынскую трагедию" геноцидом.
Звание "Героя" имеет и бывший директор столичного театра Леси Украинки Михаил Резникович, сбежавший в Москву и занимающий пророссийскую позицию.
Все эти вышеупомянутые "Герои" – потенциальные кандидаты на лишение звания и других государственных наград. И с этим может помочь новый закон.
Как сегодня можно лишить звания "Герой" и что предлагает Зеленский
На сегодняшний день существует два пути лишения звания "Герой Украины". Первый – в случае осуждения гражданина за тяжкое преступление. Тогда суд обращается к президенту с соответствующим представлением, а тот – издает указ о лишении звания "Героя". Второй – через введения санкций СНБО. Именно вторым способом государственных наград был лишен уже упомянутый ранее Богуслаев.
Для того чтобы усовершенствовать и дополнить этот механизм, Зеленский внес в парламент два законопроекта – 11410 и 11411.
"Каждый, кто служит Путину или оправдывает его войну или помогает злу, не заслуживает сохранять все то, чем его или его отмечало Украинское государство... Они должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", – объяснял цель этих документов президент.
Фото: Зеленский инициировал законопроекты о лишении государственных наград (president.gov.ua)
Так, в законопроекте 11410 президент предлагает через суд лишать государственных наград не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Речь идет о таких преступлениях, как госизмена, покушение на свержение конституционного строя, коллаборационизм, посягательство на территориальную целостность, шпионаж или диверсию.
Как предполагает законопроект, суд сможет назначать осужденным за подобные преступления дополнительную форму наказания в виде лишения государственных наград. Даже в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытательным сроком.
В то же время, Зеленский предлагает расширить перечень оснований для лишения государственных наград через решение СНБО. Так, соответствующая санкция может быть наложена на тех, кто популяризирует или пропагандирует государство-агрессора и его органы власти или их представителей, и на тех, кто оправдывает или признает правомерной оккупацию территорий Украины.
А вот другой законопроект – 11411 – предлагает оставлять без предусмотренных льгот тех, кого лишили той или иной государственной награды. Более того, предложенные законопроекты предусматривают, что тот, кого лишили государственной награды, должен вернуть ее вместе с документами о награждении в течение 30 дней.
Однако, как отмечают юристы, у президентской инициативы есть свои нюансы. В частности, как отметил в комментарии РБК-Украина юрист Евгений Булименко, такое основание, как популяризация или пропаганда государства-агрессора, может иметь достаточно широкое субъективное толкование. Кроме того, по словам юристки компании "Нота-Групп" Екатерины Музычук, инициатива не предвидит завершенного правового механизма реализации обязанности возвращения награды и документов к ней в случае ее лишения, в том числе денежных частей государственных премий, также относящихся к государственным наградам.
"Говоря простыми словами: что делать, если лицо в течение 30 дней не вернуло государственные награды и документы к ним", – объяснила она в комментарии РБК-Украина.
Что касается обжалования решений о лишении государственных наград, то процедура, по словам Булименко, будет зависеть от того, в каком порядке происходило лишение. Если это происходило через решение суда, то обжаловать его можно будет в апелляционном суде как в части основного наказания, так и в части дополнительного.
"Например, лицо сочтет, что назначение дополнительного наказания в виде лишения государственной награды не соответствует характеру и тяжести совершения уголовного правонарушения, не учитывает личность обвиняемого, или лицо сочтет, что в его деянии вообще отсутствует состав уголовного правонарушения и т.д.", – пояснил он.
В случае лишения государственной награды решением СНБО, введенным в действие указом президента, такой указ может быть обжалован в Верховном Суде. В таком случае, по словам Булименко, президент как ответчик по делу должен будет предоставить суду убедительные доказательства того, что лицо, лишенное государственной награды, совершало действия "популяризирующие или пропагандирующие государство-агрессора и его органы власти" и т.д.
Как добавил юрист, перспектива обжалования решения о лишении лица государственной награды будет зависеть от многих факторов в каждом конкретном случае. В частности, от соблюдения процедуры, характеристики лица, лишенного награды, а также от того, за какие заслуги награда была получена.
Соответствующие законопроекты, как ожидается, уже на следующей неделе будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.
При подготовке материала использовались тексты законов "О государственных наградах Украины", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине", законопроектов 11410 и 11411, а также комментарии политолога Владимира Фесенко, юриста "Нота-Груп" Екатерины Музычук и юриста Евгения Булименко.
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