Є складнощі щодо повернення держзрадників до України, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування", - сказав Зеленський.

По-друге, за його словами, "є країни ЄС, звідки в принципі складно повернути когось". Зокрема, йдеться про Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину.

"Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для того, щоб вирішити цю проблему, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства.

"Побачимо план - будемо робити висновки", - додав президент.