Есть разные сценарии. В ВСУ рассказали, как приход холодов скажется на ходе боевых действий

По его словам, речь идет о переводе техники на зимнее состояние, происходит замена масел, добавка различных присадок к горючему, а также подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.

Евлаш пояснил, что в этом плане военным активно помогают волонтеры, передают ВСУ грелки, и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года.

Есть разные сценарии ведения боевых действий во время холодов

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск добавил, что военнослужащие утепляют свои блиндажи и утепляют свои места проживания. Это стандартный набор мероприятий с наступлением зимы.

Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", - сказал Евлаш.

С какими трудностями могут столкнуться ВСУ

Также военный пояснил, что туманы и дожди скажутся на использовании беспилотных летательных аппаратов, которые не могут применяться в такую погоду. Во время такой погоды будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.

Именно поэтому военные будут следить и реагировать на это в соответствии с обстановкой и оперативным состоянием на местах.

Война в Украине

Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил Генштаб в своем утреннем обращении.

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

ISW сообщил, что российские командиры стоят перед выбором отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" или жертвовать солдатами.