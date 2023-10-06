Є різні сценарії. У ЗСУ розповіли, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій

За його словами, мова йде про переведення техніки на зимовий стан, відбувається заміна мастил, добавка різних присадок до пального, а також підготовка забезпечення особового складу буржуйками, засобами опалення.

Євлаш пояснив, що в цьому плані військовим активно допомагають волонтери, передають ЗСУ грілки, та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітися в холодну пору року.

Є різні сценарії ведення бойових дій під час холодів

Також начальник пресслужби Східного угруповання військ додав, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.

Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду.

"Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", - сказав Євлаш.

З якими труднощами можуть зіткнутися ЗСУ

Також військовий пояснив, що тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватися в таку погоду. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.

Саме тому військові будуть слідкувати та реагувати на це відповідно до обстановки та оперативного стану на місцях.

Війна в Україні

Військові ЗСУ продовжують оборону та наступають на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив Генштаб у своєму ранковому зверненні.

Також на Запорізькому напрямку українські захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

ISW повідомив, що російські командири стоять перед вибором відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій", чи жертвувати солдатами.