Российские военные отступают с позиций и пренебрегают приказами контратаковать, - ISW

Российские командиры стоят перед выбором отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" или жертвовать солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В частности, российским командирам все чаще приходится выбирать между "пустой тратой" своих войск в контратаках для удержания тактических позиций или противостоянием российскому военному командованию, отступая на ранее подготовленные позиции вопреки приказам или давлению, таким образом рискуя своей карьерой.

По данным ISW, российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме этого там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

Ключевые выводы ISW:

Россия продолжает использовать личные данные российских граждан для усилий по криптомобилизации.

Российские оккупанты продолжают рекламировать программы принудительного вывоза и депортации украинских детей.

5 октября российские войска вели наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, на западной границе Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области, но не продвинулись.

Россия построит постоянную военно-морскую базу в Абхазии, но она скорее всего останется небольшой.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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