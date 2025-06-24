"Есть разные сигналы": Зеленский прокомментировал отношения Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский признал, что не имеет четкого представления о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В то же время он убежден: Соединенные Штаты рассматривают Украину как настоящего союзника, тогда как Россия остается экзистенциальным врагом Америки.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Трамп лучшие отношения с Путиным, чем с ним, Зеленский ответил, что не может это точно оценить.

По его словам, вся имеющаяся информация происходит преимущественно из открытых источников и СМИ, и действительно могут существовать различные "сигналы".

"Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. То что я знаю, знаете вы, знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу", - заявил он.

Вместе с тем, глава государства заявил, что уверен в стратегическом курсе: даже если между США и Россией на определенном этапе возможно ситуативное партнерство, союзником для Вашингтона остается Украина.

"Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев - украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки - это Россия", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Москва никогда не сможет стать другом Америки. Россия, по его словам, может временно взаимодействовать со Штатами, однако в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для безопасности Запада.