"Є різні сигнали": Зеленський прокоментував відносини Трампа і Путіна

Президент Володимир Зеленський визнав, що не має чіткого уявлення про характер особистих стосунків між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Водночас він переконаний: Сполучені Штати розглядають Україну як справжнього союзника, тоді як Росія залишається екзистенційним ворогом Америки.

На запитання журналіста про те, чи має Трамп кращі стосунки з Путіним, ніж із ним, Зеленський відповів, що не може це точно оцінити.

За його словами, вся наявна інформація походить переважно з відкритих джерел та ЗМІ, й дійсно можуть існувати різні "сигнали".

"Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю які відносини у президента Трампа з Путіним. Мені не відомо.Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали щодо цього", - заявив він.

Разом з тим, глава держави заявив, що впевнений у стратегічному курсі: навіть якщо між США та Росією на певному етапі можливе ситуативне партнерство, союзником для Вашингтона залишається Україна.

"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці. А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Москва ніколи не зможе стати другом Америки. Росія, за його словами, може тимчасово взаємодіяти зі Штатами, однак у довгостроковій перспективі залишається головною загрозою для безпеки Заходу.