"Є різні сигнали": Зеленський прокоментував відносини Трампа і Путіна
Президент Володимир Зеленський визнав, що не має чіткого уявлення про характер особистих стосунків між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це заявив Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Водночас він переконаний: Сполучені Штати розглядають Україну як справжнього союзника, тоді як Росія залишається екзистенційним ворогом Америки.
На запитання журналіста про те, чи має Трамп кращі стосунки з Путіним, ніж із ним, Зеленський відповів, що не може це точно оцінити.
За його словами, вся наявна інформація походить переважно з відкритих джерел та ЗМІ, й дійсно можуть існувати різні "сигнали".
"Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю які відносини у президента Трампа з Путіним. Мені не відомо.Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали щодо цього", - заявив він.
Разом з тим, глава держави заявив, що впевнений у стратегічному курсі: навіть якщо між США та Росією на певному етапі можливе ситуативне партнерство, союзником для Вашингтона залишається Україна.
"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці. А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що Москва ніколи не зможе стати другом Америки. Росія, за його словами, може тимчасово взаємодіяти зі Штатами, однак у довгостроковій перспективі залишається головною загрозою для безпеки Заходу.
Відносини Трампа та Путіна
Нагадаємо, що Трамп сподівався на швидке завершення війни в Україні, однак нині він зрозумів, що однією розмовою завершити війну не вийде.
Зауважимо, раніше ми вже писали, що цієї весни Трампа все ж змогли переконати, що Путін "водить його за ніс".
Ба більше, після кількох активних обстрілів України президент США навіть заявив, що Путін - збожеволів.
Президент Франції Еммануель Макрон також зауважив, що на його думку, його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.
Зауважимо також, що ще наприкінці травня Трамп давав дедлайн для Путіна. Тоді американський президент наголосив, що через два тижні буде розуміти, чи намагається російський диктатор Путін обдурити його щодо припинення війни.
Однак, два тижні вже пройшло.
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