"Является советским или российским агентом": лидер Португалии жестко высказался о Трампе

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза жестко высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, американский лидер - это "объективно советский или российский агент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом", - сказал де Соуза 27 августа во время выступления в Каштелу-де-Виде.

Усилия Трампа, который пытается подать себя, как главный посредник в примирении Украины и России, не произвели хорошего впечатления на португальского президента. Де Соуза отметил, что попытки Трампа "урегулировать" войну не были для Украины выгодными.

" Объективно новое руководство США стратегически способствовало Российской Федерации", - добавил он.

В качестве примера, де Соуза напомнил, что "каждый день" появляются очередные угрозы США применить санкции к Кремлю. Однако в реальности ни одно обещание Трампа по усилению санкций не было выполнено.

Трамп, по мнению португальского лидера, пытается играть роль "арбитра", но при этом хочет вести переговоры "только с одной командой". Киев и его европейские союзники вынуждены буквально давить на Вашингтон, чтобы тоже участвовать в переговорах.