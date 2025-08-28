ua en ru
"Является советским или российским агентом": лидер Португалии жестко высказался о Трампе

Португалия, Четверг 28 августа 2025 21:55
"Является советским или российским агентом": лидер Португалии жестко высказался о Трампе Фото: президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза жестко высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, американский лидер - это "объективно советский или российский агент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом", - сказал де Соуза 27 августа во время выступления в Каштелу-де-Виде.

Усилия Трампа, который пытается подать себя, как главный посредник в примирении Украины и России, не произвели хорошего впечатления на португальского президента. Де Соуза отметил, что попытки Трампа "урегулировать" войну не были для Украины выгодными.

"Объективно новое руководство США стратегически способствовало Российской Федерации", - добавил он.

В качестве примера, де Соуза напомнил, что "каждый день" появляются очередные угрозы США применить санкции к Кремлю. Однако в реальности ни одно обещание Трампа по усилению санкций не было выполнено.

Трамп, по мнению португальского лидера, пытается играть роль "арбитра", но при этом хочет вести переговоры "только с одной командой". Киев и его европейские союзники вынуждены буквально давить на Вашингтон, чтобы тоже участвовать в переговорах.

Де Соуза добавил, что Европа преуменьшила "значение Трампа и трампизма", а также не верила, что баланс сил в Белом доме и политика США могут так кардинально измениться после прихода Трампа к власти.

Тем временем СМИ пишут, что президента США Дональда Трампа не устраивают требования президента Украины Владимира Зеленского и Европы для завершения войны. Он хочет мира на любых условиях.

В последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата - но обвиняет он не Россию и российского диктатора Владимира Путина.

