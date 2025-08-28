"Є радянським або російським агентом": лідер Португалії жорстко висловився про Трампа

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза жорстко висловився про президента США Дональда Трампа. На його думку, американський лідер - це "об'єктивно радянський або російський агент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Верховний лідер найбільшої світової наддержави об’єктивно є радянським або російським активом", - сказав де Соуза 27 серпня під час виступу в Каштелу-де-Віде.

Зусилля Трампа, який намагається подати себе, як головний посередник у примиренні України та Росії, не справили доброго враження на португальського президента. Де Соуза зазначив, що спроби Трампа "врегулювати" війну не були для України вигідними.

" Об’єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації", - додав він.

Як приклад, де Соуза нагадав, що "кожного дня" з'являються чергові погрози США застосувати санкції до Кремля. Однак в реальності жодна обіцянка Трампа щодо посилення санкцій не була виконана.

Трамп, на думку португальського лідера, намагається грати роль "арбітра", але при цьому хоче вести переговори "тільки з однією командою". Київ та його європейські союзники змушені буквально тиснути на Вашингтон, щоб теж брати участь у переговорах.