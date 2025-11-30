"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский о переговорах в США относительно мира

По словам главы государства, после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", - говорится в пресс-службе Зеленского.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, его команду и Штаты в целом за усилия, которые были приложены для завершения войны.

"Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны. Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", - заявил президент.