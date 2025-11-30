"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський про переговори у США щодо миру

За словами глави держави, після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", - йдеться у прес-службі Зеленського.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу, його команді та Штатам загалом за зусилля, які були докладені задля завершення війни.

"Вдячний Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", - заявив президент.