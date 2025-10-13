RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Есть идеи": Зеленский обсудил с президентом Чехии продолжение помощи Украине

Архивное фото: президент Чехии Петер Павел и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор президентом Чехии Петром Павелом. Обсудили продолжение военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала этой полномасштабной войны. Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение", - рассказал Зеленский.

Он проинформировал Павела о российских ударах по украинским городам и общинам.

Также президенты обсудили чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов.

"Есть также другие идеи, которые помогут усилить Украину и нашу защиту именно сейчас. Договорились, что наши команды все оперативно проработают. Спасибо!", - отметил Зеленский.

 

Помощь Украине от Чехии

Напомним, 3-4 октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

По подсчету более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Заметим, что Андрей Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины.

Более того, по его словам, она должна быть отменена.

В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

8 октября Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине и пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны".

На следующий день с Бабишем поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора он проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - подытожил Зеленский.

