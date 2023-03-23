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Украина может организовать саммит формулы мира в одной из европейских столиц, - Зеленский

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Четверг 23 марта 2023 20:50
Украина может организовать саммит формулы мира в одной из европейских столиц, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина может организовать саммит формулы мира в одной из столиц Европы. Она является единственным планом восстановления территориальной целостности страны и обеспечения безопасности украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы давно говорим об организации саммита формулы мира", – говорится в его заявлении.

По словам президента, все прекрасно понимают, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину.

"Можем организовать саммит в одной из мировых столиц - в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно прибавит", - сказал президент.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина еще работает над определением места и даты проведения Международной конференции или саммита по реализации украинской формулы мира.

Зеленский презентовал украинскую формулу мира на саммите G20. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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