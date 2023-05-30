Есть главное условие. Зеленский ответил, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ

Китай может выступить посредником в достижении мира между Украиной и Россией только если будет придерживаться позиции по выводу оккупационных войск со всей территории нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского корейскому Chosun Ilbo .

По мнению президента, Китай пытается ходить по канату где-то снаружи между Западом и Россией.

"Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива фундаментальная. Потому что эта война началась в Украине и проходит здесь", - сказал он.

Зеленский считает, что Китай может быть полезен для достижения мира только если он займет четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны выйти со всей территории Украины.

"Мирная формула" Китая

Китай заявлял о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план" по окончании войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не упоминал о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Китая, напомнив о связях с РФ. После этого Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, а затем Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.

СМИ сообщали, что во время тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал отдать России оккупированные территории Украины, однако МИД Китая опроверг эти данные.

Украинская формула мира

Формула мира президента Зеленского состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских оккупационных войск с захваченных территорий. Он представлял ее на саммите G20 в ноябре 2022 года.

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