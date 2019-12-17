Джуліані хотів прибрати Йованович з посади

Колишній мер Нью-Йорка та особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Yorker.

Як повідомляється, Йованович заважала йому отримати компромат на опонента Дональда Трампа Джо Байдена, через що він бачив своїм завданням прибрати її з посади.

"Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона б ускладнила розслідування (проти Байдена, - ред.) будь-якого.", - йдеться в матеріалі, який описує спілкування Джуліані з екс-генпрокурором Юрієм Луценком.

Раніше Джуліані заявляв, що причиною звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

РБК-Україна повідомляло, що державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео допомагав Джуліані у кампанії з дискредитації Йованович.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.

Також повідомлялося, що Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.