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Адвокат Трампа назвав причину відставки посла США в Україні Йованович

Новини » Політика    04.10.2019 - 05:05
Адвокат Трампа назвав причину відставки посла США в Україні Йованович
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Трампу на Йованович постійно надходили скарги від союзників

Причиною звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента Дональда Трампа. Про це сказав особистий адвокат Трампа - Рудольф Джуліані, пише газета The Wall Street Journal.

Сам Джуліані також скаржився, що посол Йованович заважає його зусиллям з розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, який працював в українській компанії Burisma Holdings. В результаті Трамп звільнив Йованович.

Так, інформація про те, що відставка посла в Україні є пріоритетом для Трампа, стала відома навесні 2019. Глава Держдепартаменту Майк Помпео підтримав це рішення. При цьому у відомстві самої Йованович сказали, що не можуть захистити від атак з боку президента і його прихильників.

Сам Джуліані говорив, що дипломат зі свого боку виявляла упередженість стосовно Трампа. В результаті історія закінчилася тим, що США оголосили про зміну посла в Україні в кінці травня. Марі Йованович займала цю посаду з 2016 року.

Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Йованович дасть свідчення 11 жовтня. Волкер вже выступыл перед комітетами у четвер, 3 жовтня.

Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком Трамп: Зеленський повинен відновити розслідування Байдену
Новини України Сполучені Штати Америкимари йованович
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